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Ronaldo ve Portekiz… Tutku, yük haline geldiğinde

FEATURES
Opinion
C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Portekiz - Özbekistan
Özbekistan
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
Özbekistan
Suudi Arabistan

Don son dansında başarısız olacak mı?

Futbolda, erken ayrılan yıldızlar olduğu gibi, son ana kadar ayrılmayı reddeden yıldızlar da vardır. Cristiano Ronaldo kesinlikle ikinci gruba aittir; iki on yıldan fazla süren olağanüstü bir kariyer inşa etmiş ve neredeyse her şeyi başarmış bir oyuncudur, ancak hâlâ her maça kendini yeniden kanıtlamak için son fırsatmış gibi yaklaşıyor.

Sorun hırs ya da tutkuda değil, bu tutkunun saha içinde nasıl yönetildiğinde yatıyor.

Benim bakış açıma göre, Ronaldo, Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda yaşadığı baskının nedenlerinden biri haline geldi; bu, onun kötü bir oyuncu olduğu ya da bazılarının göstermeye çalıştığı gibi teknik olarak bitmiş olduğu için değil, on yıl önce sergilediği verimlilikle artık yerine getiremediği rolleri hâlâ üstlenmek istemesi yüzünden.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Zamana Karşı Mücadele

    Ronaldo’nun bugün yaşadığı en büyük kriz, zamanla uyum sağlamak yerine hâlâ ona karşı mücadele etmeye devam etmesidir.

    Kariyerinin önceki dönemlerinde maç boyunca koşabilir, rakibe baskı yapabilir, hızlanabilir, yarı fırsatlardan gol atabilir ve serbest vuruşları sanki penaltıymış gibi gole çevirebilirdi; ancak bugün, yaşı ve ne kadar büyük bir oyuncu olursa olsun her futbolcuyu etkileyen doğal fiziksel değişiklikler nedeniyle durum tamamen farklı.

    Buna rağmen Ronaldo, bazen sanki hiçbir şey değişmemiş gibi davranmaya devam ediyor.

    Serbest vuruş istatistiklerine bakmak yeterlidir; Portekizli yıldız, bu alandaki başarı oranı uzun yıllardır belirgin bir şekilde düşmüş olmasına rağmen, kaleye yakın duran topların çoğunu atmaya hâlâ özen gösteriyor. Doğrudan serbest vuruştan gol atması, geçmişte olduğu gibi sık kullanılan bir silah olmaktan çok, artık istisnai bir olay haline geldi.

    Buradaki sorun, bir ya da iki vuruşu kaçırmak değil, fikrin kendisidir. Oyuncu zamana uyum sağlamak yerine onunla mücadele etmeye çalıştıkça, hem kendisi hem de tüm takım üzerindeki baskı artar.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kendi hikâyesini yazmak isteyen Portekiz

    Ronaldo’nun takım arkadaşlarından yeterli desteği alamadığına dair söylentiler tamamen yanlış sayılmaz; herkes, çeşitli pozisyonlarda bol miktarda yetenek bulunmasına rağmen Portekiz milli takımının bazen beklenen uyumu sağlayamadığını fark ediyor.

    Ancak asıl soru şu: Bu neden oluyor?

    Mevcut nesil, büyük hırsları ve özel hayalleri olan oyunculardan oluşuyor. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha ve diğerleri, Ronaldo’nun son hikayesinde sadece ikincil karakterler olmak istemiyorlar; aynı zamanda kendi hikayelerini de yazmak istiyorlar.

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    Sorun şu ki, Ronaldo’nun ezici varlığı her şeyin onun etrafında dönmesine neden oluyor; her hücum onunla bitmeli, her duran top ona gitmeli ve her medya tartışması onun adıyla başlayıp onunla bitmeli.

    Bu durum kasıtlı olmayabilir, ancak bazı oyuncularda takım içinde kendilerini ifade etme alanlarının kısıtlandığına dair bir his yaratıyor ve işte burada, açıklamalarda her zaman ortaya çıkmasa da sahada yansıyan psikolojik ve teknik sorunlar başlıyor.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En büyük kriz

    Yukarıda söylenenlere rağmen, sorumluluğun tamamını Ronaldo’ya yüklemek gerçeğe haksızlık olur.

    Portekiz'in yaşadığı kargaşanın ana nedeni hâlâ teknik direktör Roberto Martínez'dir; çünkü sorun sadece Ronaldo'nun varlığıyla ilgili değil, teknik direktörün bu varlığı doğru şekilde yönetememesiyle de ilgilidir.

    Büyük milli takımlar, teknik direktörleri zor kararları alma cesaretine sahip olduğunda başarılı olur; bu kararlar en büyük yıldızları ilgilendiriyor olsa bile. Oysa Martinez, bazen bu konuya yaklaşmaktan korkuyormuş gibi görünüyor. Bu durum, Portekiz'i projeye liderlik etmek isteyen yeni nesil ile hâlâ spot ışıklarının altında kalmak isteyen tarihi bir efsane arasında sıkışmış bir duruma düşürdü.

    Ronaldo, doğru zamanda oyuna girip muazzam tecrübesiyle maçları belirleyen ölümcül bir stratejik silah olabilirdi; ancak onu on yıl önceki haliyle aynı oyuncuymuş gibi görmeye devam etmek, hem oyuncuya hem de takıma zarar verdi.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-PORAFP

    Hala zaman var

    Tüm eleştirilere rağmen, Portekiz’i ya da Ronaldo’yu hesaptan silmek mümkün değil.

    Turnuva hâlâ uzun ve Portekiz milli takımı, kalite ve kadro derinliği açısından dünyanın en güçlü kadrolarından birine sahip. Ayrıca Ronaldo da doğru şekilde kullanılırsa, kritik anlarda fark yaratmaya hâlâ muktedir.

    Ancak bu hayali gerçekleştirmek için gerçeklerle dürüstçe yüzleşmek gerekiyor. Ronaldo, sahada her rolü üstlenmeye çalışmaktan ziyade enerji yönetiminin artık daha önemli olduğunu anlamalı; Martinez ise kaptanını sistemin tek merkezi değil, bir parçası olarak görme cesaretini göstermelidir.

    Ancak o zaman Portekiz, geçmişin zaferleriyle beslenen bir milli takım olmaktan çıkıp, Dünya Kupası’nda gerçekten rekabet edebilecek bir takıma dönüşebilir. Eğer işler şu anki gibi devam ederse, Dünya Kupası, daha fazlasını hak eden altın neslin kaçırılmış fırsatlarından oluşan bir başka hikayeye dönüşebilir.

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