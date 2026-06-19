Ronaldo ve Portekiz… Tutku, yük haline geldiğinde

Futbolda, erken ayrılan yıldızlar olduğu gibi, son ana kadar ayrılmayı reddeden yıldızlar da vardır. Cristiano Ronaldo kesinlikle ikinci gruba aittir; iki on yıldan fazla süren olağanüstü bir kariyer inşa etmiş ve neredeyse her şeyi başarmış bir oyuncudur, ancak hâlâ her maça kendini yeniden kanıtlamak için son fırsatmış gibi yaklaşıyor.

Sorun hırs ya da tutkuda değil, bu tutkunun saha içinde nasıl yönetildiğinde yatıyor.

Benim bakış açıma göre, Ronaldo, Portekiz milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda yaşadığı baskının nedenlerinden biri haline geldi; bu, onun kötü bir oyuncu olduğu ya da bazılarının göstermeye çalıştığı gibi teknik olarak bitmiş olduğu için değil, on yıl önce sergilediği verimlilikle artık yerine getiremediği rolleri hâlâ üstlenmek istemesi yüzünden.