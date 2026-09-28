Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında kusursuz görünen ilişkide bir şeyler değişti. Aylarca süren uyum ve karşılıklı övgülerin ardından, Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı kendini Norveç maçında ilk 11 dışında bulunca ilk gerginlik işaretleri ortaya çıktı; ardından maçın tamamını, bu karara duyduğu öfkeyi gizleyemeyen bir ifadeyle yedek kulübesinde geçirdi.

Portekiz Milli Takımı, Norveç karşısında 2-1'lik heyecanlı bir galibiyet elde etti; ancak maçtan çıkan tek hikâye bu zafer değildi. Takip edenlerin gözü, maç boyunca öfkeli görünen ve bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarları selamlamadan doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo'ya çevrildi; bu, milli takımın kaptanı için alışılmadık bir görüntüydü.

Ronaldo'yu yedek kulübesinde tutma kararı ise en çok dikkat çeken nokta oldu. Özellikle birkaç gün önce ilk karşılaşmada Galler karşısında bir saatten fazla süre görev almış, ardından ikinci maçta hesaplar değişmişti. Bu durum, Portekizli yıldız ile teknik direktörü arasındaki ilişkinin niteliği ve yaşananların yalnızca geçici bir teknik karar mı yoksa iki taraf arasında daha karmaşık bir bölümün başlangıcı mı olduğu sorularını gündeme getirdi.