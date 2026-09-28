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Ronaldo ve Jesus: Son perdede sevgi nefrete mi dönüşecek?

FEATURES
Norveç - Portekiz
Norveç
Portekiz
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nassr FC
Premier Lig
Norveç
Portekiz
Suudi Arabistan

Don'un sonu hüzünlü anlara dönüşebilir

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında kusursuz görünen ilişkide bir şeyler değişti. Aylarca süren uyum ve karşılıklı övgülerin ardından, Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı kendini Norveç maçında ilk 11 dışında bulunca ilk gerginlik işaretleri ortaya çıktı; ardından maçın tamamını, bu karara duyduğu öfkeyi gizleyemeyen bir ifadeyle yedek kulübesinde geçirdi.

Portekiz Milli Takımı, Norveç karşısında 2-1'lik heyecanlı bir galibiyet elde etti; ancak maçtan çıkan tek hikâye bu zafer değildi. Takip edenlerin gözü, maç boyunca öfkeli görünen ve bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarları selamlamadan doğrudan soyunma odasına giden Ronaldo'ya çevrildi; bu, milli takımın kaptanı için alışılmadık bir görüntüydü.

Ronaldo'yu yedek kulübesinde tutma kararı ise en çok dikkat çeken nokta oldu. Özellikle birkaç gün önce ilk karşılaşmada Galler karşısında bir saatten fazla süre görev almış, ardından ikinci maçta hesaplar değişmişti. Bu durum, Portekizli yıldız ile teknik direktörü arasındaki ilişkinin niteliği ve yaşananların yalnızca geçici bir teknik karar mı yoksa iki taraf arasında daha karmaşık bir bölümün başlangıcı mı olduğu sorularını gündeme getirdi.

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    Aşkla başlayan bir ilişki

    Ronaldo ile Jesus arasındaki ilişki Portekiz Milli Takımı ile başlamadı; aksine bu ilişki, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'daki deneyimlerine kadar uzanıyor. "Don" lakaplı yıldız, teknik direktörün takımın başına gelmesindeki en önemli sebeplerden biri olmuş, geçen sezon görevi kabul etmesi için onu ikna etmek amacıyla kendisiyle telefonla görüşmüştü.

    İlk andan itibaren iki adam arasındaki ilişkinin büyük bir anlayışa dayandığı görüldü. Bu ilişki, Al Nassr'ı lig şampiyonluğuna taşımaktaki başarılarıyla daha da güçlendi. Böylece Jesus, takım kaptanıyla özel bir ilişkiye sahip olan teknik direktörlerden biri haline geldi; zira kaptan yalnızca sahadaki bir oyuncu değil, aynı zamanda teknik direktörün projesinde etkili bir unsurdu.

    Jesus'un Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte bu uyum sürdü. Teknik direktör, ilk kampında Ronaldo'yu kadroya çağırmaya özen gösterdi, ardından milli takım kaptanını övdüğü bir dizi açıklama yaptı; grup içindeki değerini ve etkisini vurguladı. Bu tablo, Al Nassr'da onları bir araya getiren ilişkinin doğal bir uzantısı gibi görünüyordu.

    Ancak futbol, teknik kararlar bu ilişkileri sınamaya başladığında sabit ilişkileri tanımaz. Belki de Norveç maçı, Ronaldo'nun konumu ile Jesus'un teknik vizyonunun çatışabileceği bir alanı ilk kez gözler önüne serdi.

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  • Jesus, Ronaldo'yu yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor

    Ronaldo'nun Norveç karşısında yedek kulübesine oturması kararı yalnızca kadroda bir değişiklik değildi; özellikle de oyuncunun bir önceki maçta Galler'e karşı bir saatten fazla süre sahada kalmış olması dikkate alındığında. Jesus kararında ısrarcı olurken, Ronaldo maç boyunca durumundan memnun görünmüyordu ve bu, birden fazla kez yüz ifadesine yansıdı.

    Maçın ardından Jesus yaşananları görmezden gelmedi ve Ronaldo'nun tavrı hakkında şunları söyledi: "Neden öyle davrandığını bilmiyorum, ama onunla konuşacağım. Kendisini yarım saatlik bir süre için oyuna sokmayı düşünüyordum, fakat maçın koşulları işleri zorlaştırdı."

    Teknik direktörün açıklaması, görünüşte Ronaldo'nun forma giymemesine dair teknik bir gerekçe taşısa da aynı zamanda Jesus'un ona yaklaşık yarım saat süre vermeyi planladığını, ancak maçın koşullarının değişmesiyle bu planını uygulayamadığını da ortaya koydu. Böylece milli takım kaptanının öfkesi meselesi ortada kalmaya devam ediyor ve iki taraf arasında doğrudan bir görüşme gerektiriyor.

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    İşte ilişkideki en hassas nokta da burada başlıyor; Ronaldo'nun yedek kulübesinde bulunması başlı başına olağanüstü bir olay değil, ancak oyuncunun tepkisi ve ardından teknik direktörün bu olay hakkındaki açıklaması, bu maçı takip edilmeye değer bir nokta haline getiriyor; özellikle de aynı kararlar önümüzdeki maçlarda tekrarlanırsa.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Ronaldo'nun ismi teknik direktörün kararlarıyla çarpıştığında

    Ronaldo, Portekiz Milli Takımı içinde sıradan bir oyuncu değil; takımın kaptanı ve en öne çıkan isimlerinden biri. Dolayısıyla onun forma giymesiyle ilgili herhangi bir karar, kadrodaki başka herhangi bir değişiklikten daha fazla ilgi görüyor. Buna karşılık Jesus'un teknik sorumluluğu var ve kararlarını maç ile grup için uygun gördüğü şekilde alması gerekiyor.

    Sorun yalnızca bu kararlar iki taraf arasında sürekli bir gerginlik kaynağına dönüşürse başlar. Bir telefon görüşmesiyle başlayan ve Nassr ile şampiyonlukla sona eren, ardından karşılıklı övgüler eşliğinde Portekiz Milli Takımı'na taşınan ilişki, artık farklı bir aşamaya giriyor; bu aşamada her ikisinden de kişisel ilişki ile teknik kararları birbirinden ayırması bekleniyor.

    Ayrıca Ronaldo'nun kariyerinin son döneminin doğası, forma giymesiyle ilgili her kararı daha da hassas hale getiriyor. Özellikle Portekizli yıldız ülkesinin milli takımına liderlik etmeyi sürdürmeye çalışırken, Jesus kendi vizyonu doğrultusunda hedeflerine ulaşabilecek bir takım kurmak istiyor. Bu durum ise bazen kaptanın isteğiyle örtüşmeyen kararlar almayı zorunlu kılabilir.

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  • Aşk mı, yoksa son perdenin başlangıcı mı?

    Şimdiye kadar Norveç karşısında yaşananları, Ronaldo ile Jesus arasındaki ilişkinin bir çatışmaya dönüştüğünün kanıtı olarak görmek mümkün değil; zira maç Portekiz'in galibiyetiyle sona erdi ve Jesus, karşılaşmanın koşulları buna engel olmadan önce kaptanını oyuna dahil etmeyi planladığını açıkladı. Ancak Ronaldo'nun tepkisi, yedek kulübesinde oturmasının tekrarlanması halinde neler olabileceğine dair daha büyük bir soruya kapı aralıyor.

    İki adam arasındaki ilişki, kısa bir süre içinde pek çok evreden geçti; Ronaldo'nun Jesus'u Nassr'ı çalıştırmaya ikna etmek için yaptığı telefon görüşmesinden lig şampiyonluğuna, ardından ikilinin Portekiz Milli Takımı'nda yeniden bir araya gelmesine, teknik direktörün kaptanına duyduğu takdiri yansıtan bir dizi açıklamadan Ronaldo'nun bir teknik karar karşısında öfkeli göründüğü ilk ana kadar.

    Bu nedenle Norveç karşılaşması geçici bir an olmaktan öteye geçmeyebilir, ama aynı zamanda yakın zamana kadar son derece güçlü görünen ilişki için gerçek bir sınavın başlangıcı da olabilir.

    Cevabı, maç sonrası açıklamalar değil, Jesus'un alacağı bundan sonraki kararlar ve Ronaldo'nun bunlara vereceği tepki belirleyecek; özellikle de yedek kulübesi Portekiz kaptanı için sık uğradığı bir yer haline gelirse.

    Ronaldo'nun kariyerinin son bölümünde en önemli soru belki de yalnızca kaç dakika oynayacağı değil, sahnenin tam merkezinde yer almaya alışmış bir yıldız ile büyük isimlerin teknik vizyonunu etkilemesine izin vermeden kararlarını almakla yükümlü hale gelen bir teknik direktör arasındaki ilişkinin nasıl yönetileceği olacak. Peki Ronaldo ile Jesus'un ilişkisi başladığı gibi sevgi ve başarıyla mı devam edecek, yoksa yedek kulübesi iki adam arasında yeni bir sayfa mı açacak?