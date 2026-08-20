Ronaldinho Ravenna’ya geldi! Bugün sahilde şovlu tanıtım var

Ronaldinho Romagna’ya geldi. Barcelona ve Milan’ın eski yıldızı, Milano Linate’den kalkan özel uçakla saat 11.50’de Forlì’deki Ridolfi Havalimanı’na indi ve ardından ekibiyle birlikte Ravenna’ya geçti. Onu karşılamaya, ilrestodelcarlino’da yer aldığı üzere, Ravenna’dan bir heyet geldi; ayrıca havalimanında bulunan yaklaşık otuz taraftara da Brezilyalı yıldız birkaç selfie ve imza verdi.





Ancak en çok beklenen an bu akşam Marina di Ravenna’da yaşanacak; burada Ronaldinho, resmen Ravenna’nın yeni oyuncusu olarak tanıtılacak. Saat 20.30 ile 22.00 arasında yapılması planlanan etkinliğin, Diga Foranea Sud’un yanındaki plajda 5 bin ila 6 bin kişiyi çekmesi bekleniyor.





Eski Altın Top sahibi, yarın da Romagna’da kalacak ve Riccione’deki Space’in konuğu olacak.



