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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ronaldinho Ravenna’ya geldi! Bugün sahilde şovlu tanıtım var

Ravenna
Ronaldinho

Eski Brezilyalı Altın Top sahibi Romagna’ya ayak bastı

Ronaldinho Romagna’ya geldi. Barcelona ve Milan’ın eski yıldızı, Milano Linate’den kalkan özel uçakla saat 11.50’de Forlì’deki Ridolfi Havalimanı’na indi ve ardından ekibiyle birlikte Ravenna’ya geçti. Onu karşılamaya, ilrestodelcarlino’da yer aldığı üzere, Ravenna’dan bir heyet geldi; ayrıca havalimanında bulunan yaklaşık otuz taraftara da Brezilyalı yıldız birkaç selfie ve imza verdi.


Ancak en çok beklenen an bu akşam Marina di Ravenna’da yaşanacak; burada Ronaldinho, resmen Ravenna’nın yeni oyuncusu olarak tanıtılacak. Saat 20.30 ile 22.00 arasında yapılması planlanan etkinliğin, Diga Foranea Sud’un yanındaki plajda 5 bin ila 6 bin kişiyi çekmesi bekleniyor.


Eski Altın Top sahibi, yarın da Romagna’da kalacak ve Riccione’deki Space’in konuğu olacak.


  • 23 Haziran’da Ravenna’nın şu açıklamayı yaptığını hatırlatalım: “Ronaldinho, Ravenna’ya imza attı. Ronaldinho, oyuncu olarak Ravenna FC by Cipriani’nin bir parçası oluyor; bu gelişme, kulüp tarihindeki en önemli transferlerden birini ve Ravenna’yı dünya futbolunun ilgi odağına taşıyacak bir anı temsil ediyor. Sembolik bir hamleden çok daha fazlası olan bu adımda Ronaldinho net bir hedef belirledi: profesyonel kariyerindeki son golünü Ravenna formasıyla atmak; böylece futbol tarihinin en çok övgü alan kariyerlerinden birine son derece kişisel bir bölüm daha ekleyecek. Onun gelişi net bir mesaj veriyor: Ravenna ciddi bir proje inşa ediyor ve İtalyan futbol kültürünün artık yeni bir referans noktası var. Böylece, henüz yolun başındaki bu kulübün tarihindeki en büyüleyici bölüm açılıyor”.




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