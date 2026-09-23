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Gianluca Minchiotti
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Romano: Juventus önce Samuele Inacio’yu almaya çalıştı, ardından Ekhator’u aldı

Juventus
Transfers
Dortmund
S. Inacio

Borussia Dortmund'un genç yeteneği Juventus'un ilgisini çekiyor

Samuele Inacio, İtalya'nın en umut vadeden gençlerinden biri olarak, Roberto Mancini tarafından Milli Takım'a çağrıldı ve Nations League'deki gelecek maçlar öncesinde transfer piyasasında da çok konuşulan bir profil. 2008 doğumlu Inacio'nun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor, ancak bazı İtalyan kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İlk sırada Inter ve özellikle Juventus var.


Cronache di spogliatoio'ya konuşan Fabrizio Romano, Inacio hakkında şunları söyledi: "Juventus onu çok beğeniyor, Juventus Samuele Inacio'yu almaya çalıştı. Juventus, Borussia Dortmund ile nabız yokladı, ardından Ekhator'u aldı. Dortmund, Inacio'nun sözleşmesini yeniledi. Bir gün İtalya'ya dönecek kaliteye sahip olabilir".

  • Bu, Juventus'un futbolcu çocuğu olan oyuncuya duyduğu beğeninin (babası Inacio Pià) ve Siyah-Beyazlılar'ın geçen yaz yaptığı girişimin teyidi niteliğinde. Inacio, şu ana kadar Dortmund'un A takımı formasıyla 10 maça çıkıp 3 gol attı; ayrıca sarı-siyahlı ekibin ikinci takımıyla da 9 maçta 2 gol kaydetti. Milli takımda ise Inacio, haziran ayında Silvio Baldini yönetiminde, Lüksemburg'a karşı kazanılan maçta ilk kez forma giydi. Yaz döneminde Dortmund'un kararı, fiilen Inacio'yu transfer listesine koymamak olmuştu: bakalım yakın gelecekte dengeler değişecek mi ve başta Juventus olmak üzere İtalyan kulüpleri bu genç İtalyan yeteneği Serie A'ya getirebilecek mi.

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