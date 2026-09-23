Samuele Inacio, İtalya'nın en umut vadeden gençlerinden biri olarak, Roberto Mancini tarafından Milli Takım'a çağrıldı ve Nations League'deki gelecek maçlar öncesinde transfer piyasasında da çok konuşulan bir profil. 2008 doğumlu Inacio'nun Borussia Dortmund ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor, ancak bazı İtalyan kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İlk sırada Inter ve özellikle Juventus var.





Cronache di spogliatoio'ya konuşan Fabrizio Romano, Inacio hakkında şunları söyledi: "Juventus onu çok beğeniyor, Juventus Samuele Inacio'yu almaya çalıştı. Juventus, Borussia Dortmund ile nabız yokladı, ardından Ekhator'u aldı. Dortmund, Inacio'nun sözleşmesini yeniledi. Bir gün İtalya'ya dönecek kaliteye sahip olabilir".