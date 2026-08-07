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Kumbulla espanyol 2025GettyImages
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma, resmen açıkladı: Kumbulla Rayo Vallecano'ya gönderildi, formül belli oldu

AS Roma
Transfers
M. Kumbulla

Savunmacı, Roma ile 2022 Konferans Ligi’ni kazandı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer aldığı üzere, "AS Roma, Marash Kumbulla'nın transferi için Rayo Vallecano ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Operasyon, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlandı".

  • Açıklama şöyle devam etti: "Defans oyuncusu Roma formasıyla 68 maça çıktı, 4 gol attı ve 2022'deki Conference League zaferinde de yer aldı.


    Geleceğinde başarılar, Marash!".

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