Roma, kanatlar için öncelik hâlâ Diego Moreira: 30 milyonluk bir teklif hazır

Roma, gelecek sezonun hazırlıkları kapsamında hücum kanatlarını güçlendirmek için ana hedef olarak belirlediği Diego Moreira’yı transfer etmek için çabalarını sürdürüyor. Şu anda Strasbourg’da forma giyen 2004 doğumlu Belçikalı kanatoyuncusu, bu akşam İspanya ile oynanan Dünya Kupası maçında yedek kulübesinde yer aldı, ancak adı Giallorossi yönetiminin not defterinde en çok gündemde olan isimler arasında yer almaya devam ediyor.





Gianluca Di Marzio’ya göre Roma, Fransız kulübünü ikna etmek için 30 milyon avroluk bir teklif sunmaya hazır; bu teklife, oyuncunun gelecekteki bir satışından elde edilecek gelirin %10’u da eklenecek. Bu önemli teklif, Roma’nın Avrupa futbol sahnesinin en umut vaat eden yeteneklerinden birine kararlılıkla yatırım yapma niyetini ortaya koyuyor.



