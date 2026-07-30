Santiago Castro, Roma'nın yeni oyuncusu. Haber resmiyet kazandı; kısa süre önce iki kulüpten de açıklamalar geldi. Arjantinli oyuncu Bologna'dan ayrılarak başkente gidiyor, transferin bedeli bonuslar hariç 35 milyon euro ve olası sonraki satıştan yüzde 10 pay. 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Ayrı bir görüşmede Artem Dovbyk ise farklı bir yol izliyor: 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bologna'ya gidiyor, 3,5 milyon euroluk maaşının bir kısmını da Roma ödüyor.
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Roma'da resmen açıklandı: Santiago Castro 2031'e kadar, anlaşmanın detayları
ROMA'NIN AÇIKLAMASI
AS Roma, Santiago Tomàs Castro’nun Bologna FC’den transfer edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Transfer, bonservisiyle birlikte tamamlandı. 2004 doğumlu forvet, Bologna ve Vélez Sarsfield formalarını giydi. Bologna formasıyla 105 maça çıktı ve 22 gol attı. 9 numaralı formayı seçti. Roma’ya hoş geldin, Santiago!
Bologna'nın açıklaması
Bologna FC 1909, forvet Santiago Castro'nun sportif hizmetlerinden yararlanma hakkının AS Roma'ya bonservisiyle devredildiğini duyurdu.
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