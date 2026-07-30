Roma'da resmen açıklandı: Santiago Castro 2031'e kadar, anlaşmanın detayları

Santiago Castro, Roma'nın yeni oyuncusu. Haber resmiyet kazandı; kısa süre önce iki kulüpten de açıklamalar geldi. Arjantinli oyuncu Bologna'dan ayrılarak başkente gidiyor, transferin bedeli bonuslar hariç 35 milyon euro ve olası sonraki satıştan yüzde 10 pay. 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Ayrı bir görüşmede Artem Dovbyk ise farklı bir yol izliyor: 17 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bologna'ya gidiyor, 3,5 milyon euroluk maaşının bir kısmını da Roma ödüyor.