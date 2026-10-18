Roberto De Zerbi'den Coventry maçı öncesi Richarlison'a mesaj: “Artık benim sorunum değil!”

Kulübün ocak transfer döneminde Richarlison için yeni bir çözüm bulmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda De Zerbi, tüm soruları CEO Vinai Venkatesham ve teknik direktör Johan Lange’ye yönlendirdi. “Bilmiyorum, artık benim sorunum değil. Vinai’ye, Johan’a sormalısınız. Bu benim sorunum değil,” diye konuştu De Zerbi.

“Bir teknik direktör olarak kabullenmem, destek olmam, baskıyı göğüslemem ve kararı ben vermediğim için sorumluluk bana ait olmasa bile sorumluluk almam gerektiğini biliyorum.”

“Benim hakkımda konuşmak istiyorsa konuşabilir, beni nerede bulacağını biliyor,” diye ekledi De Zerbi. “Sabah 08.30’dan akşama kadar ofisimdeyim.”