Action Plus
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Roberto De Zerbi'den Coventry maçı öncesi Richarlison'a mesaj: “Artık benim sorunum değil!”
De Zerbi, Coventry maçı öncesi Richarlison'ın durumuna değindi
Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, pazartesi günü Coventry City ile oynanacak Premier League maçı öncesinde Brezilyalı forvet Richarlison hakkında sorulan soruya sert bir yanıt verdi. 29 yaşındaki oyuncu, hafta içinde Tottenham'ın 21 yaş altı takımında forma giydi ancak kulüpte kendisine yönelik tutum hakkında sosyal medyada görüşlerini dile getirmeyi sürdürüyor.
Tottenham galibiyet alamadan ligde 19. sırada yer alırken De Zerbi, forvet oyuncusunun saha dışındaki sorunlarını çözmenin teknik direktörlük sorumlulukları arasında olmadığını vurguladı.
İtalyan teknik direktör, önceliğinin Tottenham'ın sahadaki performansını düzeltmek olduğunu belirtti.
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Teknik direktör, Richarlison meselesini Tottenham yöneticilerine havale etti
Kulübün ocak transfer döneminde Richarlison için yeni bir çözüm bulmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda De Zerbi, tüm soruları CEO Vinai Venkatesham ve teknik direktör Johan Lange’ye yönlendirdi. “Bilmiyorum, artık benim sorunum değil. Vinai’ye, Johan’a sormalısınız. Bu benim sorunum değil,” diye konuştu De Zerbi.
“Bir teknik direktör olarak kabullenmem, destek olmam, baskıyı göğüslemem ve kararı ben vermediğim için sorumluluk bana ait olmasa bile sorumluluk almam gerektiğini biliyorum.”
“Benim hakkımda konuşmak istiyorsa konuşabilir, beni nerede bulacağını biliyor,” diye ekledi De Zerbi. “Sabah 08.30’dan akşama kadar ofisimdeyim.”
Tottenham teknik direktörü dikkat dağıtıcı unsura değil, takımın gelişimine odaklanıyor
De Zerbi, Brezilyalı futbolcuya karşı kişisel bir kırgınlığı olmadığını vurguladı ancak Tottenham'ın kısa süre önce Marbella'ya yaptığı takım içi bağları güçlendirme gezisinin ardından bu durumun maç hazırlıklarını aksatmasına izin vermedi. De Zerbi, "Kimseyle bir sorunum yok ama artık bu konuda konuşmak istemiyorum. Odağım Coventry maçı ve tek hedefim takımımı geliştirmek," dedi.
"Manchester'da, özellikle kırmızı karttan sonraki en zor anlarda karakter gösterdiğimizi düşünüyorum."
"Bu yüzden en başından itibaren karakter göstermeliyiz. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde. Çünkü istersek bu sezonun gidişatını değiştirebiliriz."
- Action Plus
De Zerbi, Lampard'ın formda Coventry'sine karşı mütevazı olunmasını istiyor
Pazartesi günkü rakiplerine değinen De Zerbi, üst lige yeni yükselen ve üst üste aldığı iki etkileyici galibiyetle 14. sıraya çıkan Frank Lampard yönetimindeki Coventry City'yi övdü. De Zerbi, “Coventry iyi bir takım. Geçen sezon Championship'te harika oynadılar,” dedi.
“Enerjiyle ve kaliteyle oynadılar çünkü çok iyi tanıdığım Cherif gibi oyuncuları ve başka oyuncuları var.”
“Ama biz Tottenham'ız ve alçakgönüllülüğümüzü koruyoruz,” diye sözlerini tamamladı. “Maçları kazanacak kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz, özellikle de kazanmayı hak ediyorsak.”
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