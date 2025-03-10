Corinthians v Santos - Campeonato Paulista 2025Getty Images Sport
İdil Erin Tetik

Rio Karnavalı'nda sakatlanan Neymar'a tepkiler çığ gibi büyüyor

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Brezilya'da partneriyle katıldığı karnavalın ardından sakatlanan Neymar'a gazetecilerden tepki yağdı.

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  • Neymar, Corinthians maçını kaçırdı
  • Santos onun yokluğunda kaybetti
  • Brezilyalı, Rio Karnavalı'na gittiği için eleştirildi
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