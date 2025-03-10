Rio Karnavalı'nda sakatlanan Neymar'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Getty Images Sportİdil Erin TetikRio Karnavalı'nda sakatlanan Neymar'a tepkiler çığ gibi büyüyorNeymarSantos FCCorinthiansPaulista A1Corinthians - Santos FCBrezilya'da partneriyle katıldığı karnavalın ardından sakatlanan Neymar'a gazetecilerden tepki yağdı. Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaNeymar, Corinthians maçını kaçırdıSantos onun yokluğunda kaybettiBrezilyalı, Rio Karnavalı'na gittiği için eleştirildiWhatsApp'ta GOAL'u Takip Edin! 🟢📱