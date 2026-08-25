Rio Ferdinand, Manchester United'ın mutlaka transfer etmesi gereken sürpriz Premier League golcüsünü açıkladı

Ferdinand, United'ın Hull City'ye sürpriz yenilgisinin ardından YouTube kanalında konuşurken, kulübün transfer için kalan bütçesini sorguladı. Carrick'in transfer ekibinin, sahanın diğer bölgelerine yoğun şekilde odaklandıktan sonra hücum hattına yüksek profilli bir takviye yapmayı hâlâ karşılayıp karşılayamayacağını merak etti.

Ferdinand, izleyicilerine "Büyük soru şu: United'ın bütçesi şimdi gidip Ollie Watkins ya da onun gibi birini almaya yeter mi?" diye sordu.

Welbeck'in Stamford Bridge'e düşük bir bedelle gitmesi nedeniyle duyduğu büyük hayal kırıklığını da dile getirdi. Ferdinand şunları ekledi: "Danny Welbeck piyasadaysa, ki belli ki öyleydi, bu Man United'ın hamle yapması gereken bir isimdi çünkü kariyerinin bu aşamasında yedek kulübesinde olmaktan memnun olsa bile hâlâ önemli bir rol oynayabilirdi."