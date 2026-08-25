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Rio Ferdinand, Manchester United'ın mutlaka transfer etmesi gereken sürpriz Premier League golcüsünü açıkladı
Ferdinand yeni bir santrfor transferi talep ediyor
Ferdinand, yaz transfer dönemi kapanmadan önce United'ın Aston Villa golcüsü Watkins için sürpriz bir transfer ihtimalini değerlendirmesi gerektiğine inanıyor. Eski savunmacı ayrıca kulübü, Welbeck'in imzası için Chelsea'yle rekabet edemediği gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi. Watkins, ilk takım kadrosunda dikkat çeken yokluğunun ardından önümüzdeki haftalarda Villa Park'tan ayrılmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. 30 yaşındaki forvet, Villa'nın Brighton deplasmanında Premier League'de aldığı kötü 4-0'lık yenilgide maç kadrosuna hiç alınmadı.
- AFP
Bütçe soruları ve kaçırılan transfer fırsatları
Ferdinand, United'ın Hull City'ye sürpriz yenilgisinin ardından YouTube kanalında konuşurken, kulübün transfer için kalan bütçesini sorguladı. Carrick'in transfer ekibinin, sahanın diğer bölgelerine yoğun şekilde odaklandıktan sonra hücum hattına yüksek profilli bir takviye yapmayı hâlâ karşılayıp karşılayamayacağını merak etti.
Ferdinand, izleyicilerine "Büyük soru şu: United'ın bütçesi şimdi gidip Ollie Watkins ya da onun gibi birini almaya yeter mi?" diye sordu.
Welbeck'in Stamford Bridge'e düşük bir bedelle gitmesi nedeniyle duyduğu büyük hayal kırıklığını da dile getirdi. Ferdinand şunları ekledi: "Danny Welbeck piyasadaysa, ki belli ki öyleydi, bu Man United'ın hamle yapması gereken bir isimdi çünkü kariyerinin bu aşamasında yedek kulübesinde olmaktan memnun olsa bile hâlâ önemli bir rol oynayabilirdi."
Hücumdaki sıkıntılar ve etkileyici Watkins istatistikleri
Watkins, 2020'de Brentford'dan geldiğinden bu yana toplam 108 gol atarak Villa adına son derece üretken bir isim oldu. Bu arada United, bu yaz büyük ölçüde orta sahasını güçlendirmeye odaklandı ve kadrosuna Youri Tielemans, Andrey Santos ve Carlos Baleba'yı kattı. Bu nedenle, £73 milyonluk forvet transferi Benjamin Sesko şaşırtıcı şekilde Hull maçında yedek kulübesinde kaldı; hücum hattının ucunda ise Matheus Cunha tercih edildi.
Ferdinand, yeni sezonda Sesko'nun taşıdığı öneme dikkat çekerek şöyle dedi: "Benjamin Sesko'nun önemi çok büyük, özellikle de böyle bir yere giderken. Onu takımda görmek zorundasınız ve bu açıdan bu sezon nasıl performans göstereceğini merak ediyorum."
- Getty
Manchester United için sırada ne var?
Transfer döneminin son tarihi hızla yaklaşırken, United'ın Ferdinand'ın tavsiyesine uyup Watkins için bir hamle yapıp yapmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Şimdilik Old Trafford'daki öncelikli gündem, hayal kırıklığı yaratan sezonun açılış maçındaki aksilikten toparlanmak. Carrick'in takımı şimdi pazar günü Old Trafford'da Premier League maçında bir diğer lige yeni yükselen takım olan Ipswich Town ile karşılaşmaya hazırlanacak.
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