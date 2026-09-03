24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Richard Rios: Yalınayak futsaldan Atletico Madrid'in kalbine nasıl ulaştı?

FEATURES
R. Rios
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Maritimo - Benfica
Maritimo
Benfica
Portugal Lig
Kolombiya
Kolombiya
Suudi Arabistan
Portekiz

Kolombiyalı oyuncunun etkileyici bir insani hikâyesi var

Hayat bazen hayallerinizi gerçekleştirmeyi reddeder; sizden nefret ettiği için değil, tam tersine sizi sevdiği ve hiç hayal etmediğiniz bir yol çizdiği için. İşte bu, İttihad'ın yeni orta saha oyuncusu Kolombiyalı Richard Rios'un hayat hikâyesi.

İttihad kulübü, bugün perşembe sabahının erken saatlerinde, Richard Rios'u Benfica'dan bu sezonun sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı; basın haberlerine göre satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

  • Futbolu değil de salonu tercih eden çıplak ayaklı adam

    Richard Rios, orta sahada oynayan 26 yaşındaki bir Kolombiyalı futbolcudur. 2 Haziran 2000 tarihinde Kolombiya'nın Vegachi kentinde dünyaya gelmiştir.

    Rios son derece zor koşullar içinde büyüdü ve bu durum onu, bu koşullardan çıkmasına yardımcı olacak bir sporla, özellikle de takip etmeyi sevdiği futbolla uğraşmayı düşünmeye itti.

    Ancak Kolombiyalı çocuk, üst seviyelere ulaşma şansını azaltan çetin rekabet ortamı nedeniyle futbolda kendine yol bulamadı ve bu da onun futsal oynamaya karar vermesine yol açtı.

    Buna rağmen Rios bu zor koşullardan kurtulamadı; hatta bazı maçları yalınayak oynamak zorunda kaldı.

    Bir futsal oyuncusu olmasına rağmen, içinde yaşadığı ortamı çevreleyen zorlu koşullar nedeniyle 2012 yılında Tayland'da düzenlenen Dünya Kupası'nı televizyondan takip edemedi.

    • Reklam

  • Salonlardan futbol sahalarına

    Rios, salon futbolundaki yolculuğuna devam etti ve 18 yaşına geldi. İşte tam da bu, başlangıçta planladığının aksine, onu profesyonel futbola götürecek yol oldu.

    Bu, 2018 yılında gerçekleşti. Kolombiya 20 yaş altı salon futbolu millî takımı, dostluk turnuvasına katılmak için Brezilya'ya gitti. Rios bu turnuvada yeteneklerini ve potansiyelini sergiledi ve tüm izleyicilerin dikkatini çekti.

    Bu turnuva sonrasında Brezilya futbol kulübü Flamengo, Rios'u resmî olarak sözleşme imzalamadan önce bir deneme süreci geçirmesi için çağırmaya karar verdi.

    İşte o noktada Richard Rios'un hayatı değişti ve salon futbolundaki kariyeri sona erdi. Ancak kendisinin açıkladığı üzere, salon futbolunun etkisi bugüne kadar üzerinde varlığını korudu.

    Rios, daha önce Uluslararası Futbol Federasyonu'nun resmî sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sahada yaptıklarımın çoğu salon futbolundan geliyor; ister ayağımı topun üzerine koymak olsun, ister kontrol, ister topa sahip olmak, ister birebir durumlarla başa çıkmak ya da ikili topları kullanmak olsun."

    Ve şunları ekledi: "Dar alanlarda diğerlerinden daha hızlı düşünebiliyorum ve bence futbol bunun çoğunu içeriyor. Bu küçük mücadeleler, maçı kazanmak için ustalaşman gereken şeyler olabilir."

  • Futbol dünyası: zorlu bir başlangıç

    Ocak 2021'de Flamengo, Richard Rios'u ilk takıma yükseltme kararı aldı; ardından da aynı yılın yazında onu Meksika kulübü Mazatlan'a kiralama kararı verdi.

    Meksika'da Kolombiyalı oyuncu kariyerinin en büyük engeliyle karşılaştı; dizinden sakatlanarak 7 ay sahalardan uzak kaldı.

    Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Rios, yeniden sahalara dönmek için yeni bir kulüp arayışına girdi ve Brezilya İkinci Ligi'nde mücadele eden, üstelik Üçüncü Lig'e düşmemek için var olma savaşı veren Guarani'ye transfer oldu.

    Rios, Guarani'yi küme düşmekten kurtarmayı başardı ve Mart 2023'te kendisini kadrosuna katan Palmeiras'ın da dikkatini çekmeyi başardı; bu kulüple tarihinin en güzel sayfalarından birini yazdı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • İkinci ligden Copa America finaline

    Kolombiyalı oyuncu Palmeiras formasıyla parladı ve takımı 2023 Brezilya Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Takımla toplamda 138 maça çıktı, bu maçlarda 11 gol atarken 10 gole de asist yaptı.

    Bu performansları sayesinde Rios, Ekim 2023'te ilk kez Kolombiya Milli Takımı'na katıldı ve bir yıldan kısa bir süre sonra kendini 2024 Copa America'da ilk on birde buldu.

    Rios altı maçın tamamında forma giydi ve Kolombiya Milli Takımı'nı final maçına taşıdı, ardından Arjantin Milli Takımı'na uzatmalarda tek golle mağlup oldular.

    Bu da şu anlama geliyor: Rios, Brezilya İkinci Ligi'nde küme düşme korkusu yaşayan bir takımın oyuncusu olduktan yalnızca bir buçuk yıl sonra, Kolombiya Milli Takımı ile 2024 Copa America finalinde ilk on birde yer aldı. Bu, dramatik bir değişimdi.

  • Richard Ríos'un dansı

    Copa America'da Richard Rios, teknik becerileri ve yüksek yetenekleriyle olduğu kadar, çeyrek finalde Panama'yı 5-0 yendikleri maçta attığı golle de dikkatleri üzerine çekti.

    Dikkat çeken şey golün kendisi değil, golden sonra yaptığı ve forma giydiği takımlarla gol attığında her zaman yaptığı danstı.

    İş öyle bir noktaya vardı ki, Kolombiya'nın Amalfi şehri, çocuklar için "Richard Rios" adını taşıyan bir dans yarışması düzenledi. Yarışmayı, Kolombiyalı oyuncunun gol attıktan sonra yaptığı dansı en iyi taklit eden kazanıyor.

  • Benfica'dan Ittihad'a hızlı bir yolculuk

    2025 yazında Benfica, basında yer alan haberlere göre Richard Ríos'un yeteneklerine güvenmeye karar verdi ve oyuncuyu Palmeiras'tan 16 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

    Geçtiğimiz sezon Kolombiyalı oyuncu, Portekiz ekibiyle çeşitli kulvarlarda 51 maça çıktı; bu maçlarda 8 gol atıp 7 asist yaptı ve takımı yerel Süper Kupa şampiyonluğuna taşıdı.

    Ancak Benfica, Ríos ile yola devam etmedi ve mevcut yaz transfer döneminde oyuncuyu Ittihad kulübüne kiralamayı kabul etti; fakat sezon sonunda geri alabilmek için satın alma opsiyonu içeren bir madde konulmasını reddetti.

    Ríos'un orta sahada katkı sunması beklenecek; özellikle de Suudi ekibin, Cezayirli yıldız Houssem Aouar'ın performansındaki düşüşün de etkisiyle, kendisinin sahip olduğu özel dokunuşlara sahip oyunculardan yoksun olması nedeniyle.

Portugal Lig
Maritimo crest
Maritimo
MAR
Benfica crest
Benfica
BEN
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN