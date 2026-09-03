Rios, salon futbolundaki yolculuğuna devam etti ve 18 yaşına geldi. İşte tam da bu, başlangıçta planladığının aksine, onu profesyonel futbola götürecek yol oldu.

Bu, 2018 yılında gerçekleşti. Kolombiya 20 yaş altı salon futbolu millî takımı, dostluk turnuvasına katılmak için Brezilya'ya gitti. Rios bu turnuvada yeteneklerini ve potansiyelini sergiledi ve tüm izleyicilerin dikkatini çekti.

Bu turnuva sonrasında Brezilya futbol kulübü Flamengo, Rios'u resmî olarak sözleşme imzalamadan önce bir deneme süreci geçirmesi için çağırmaya karar verdi.

İşte o noktada Richard Rios'un hayatı değişti ve salon futbolundaki kariyeri sona erdi. Ancak kendisinin açıkladığı üzere, salon futbolunun etkisi bugüne kadar üzerinde varlığını korudu.

Rios, daha önce Uluslararası Futbol Federasyonu'nun resmî sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sahada yaptıklarımın çoğu salon futbolundan geliyor; ister ayağımı topun üzerine koymak olsun, ister kontrol, ister topa sahip olmak, ister birebir durumlarla başa çıkmak ya da ikili topları kullanmak olsun."

Ve şunları ekledi: "Dar alanlarda diğerlerinden daha hızlı düşünebiliyorum ve bence futbol bunun çoğunu içeriyor. Bu küçük mücadeleler, maçı kazanmak için ustalaşman gereken şeyler olabilir."