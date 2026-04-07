Bournemouth v Manchester United - Premier League

Resmi olarak... Manchester United, yıldız oyuncusunun sözleşmesini uzattığını duyurdu

Umutsuzluk anlarından yeni bir döneme

Old Trafford'un bir köşesinde, eleştiriler ve zaferlerin hikâyeleri sessizliğin perdesinin arkasına gizlenirken, anılar gelecekteki hedeflerle çatışıyor. Bazıları yıllarca süren zorlukların ardından eski ihtişamını geri kazanmaya çalışırken, taraftarlar her adımı eleştirel bir bakışla ve geçmişin acısıyla izliyor.

Bu köklü kulübün yolculuğunda yeni bir sayfa açılırken, savunmanın önemli isimlerinden birinin yolunu yeniden çizecek işaretler ortaya çıkıyor. Bu da, zorluklarla dolu bir ortamda ve şampiyonluklar için kıyasıya rekabetin yaşandığı bir ortamda, geçmişle yüzleşip yeniden parlayabilme yeteneği konusunda soru işaretleri uyandırıyor.

Geçmişin sürprizleri ve günümüzün zorlukları arasında, Harry Maguire'ın Manchester United'daki hikayesi henüz sona ermiş gibi görünmüyor. Eski genç savunma oyuncusu ve savunma tarihinin en pahalı oyuncusunun yolunu yeniden çizecek yeni bir adım, Old Trafford'da heyecan ve sürprizlerle dolu yeni bir sezonun kapılarını açıyor.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    Sözleşmenin uzatılması ve yeni bir dönemin başlangıcı

    Harry Maguire, Manchester United ile yeni bir sözleşme imzalayarak kulüple olan bağını Haziran 2027'ye kadar uzattı; sözleşmede bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Böylece Maguire, kariyeri boyunca karşılaştığı iniş çıkışlara ve eleştirilere rağmen Kırmızı Şeytanlar'da kalma kararlılığını teyit etti.

    2019 yılında Leicester City'den 80 milyon sterlinlik rekor bir transfer ücretiyle takıma katıldığından bu yana, Maguire 266 maçta forma giydi ve Carabao Kupası ile FA Kupası'nın kazanılmasında rol oynayarak, zorluklarla dolu sekiz sezon boyunca unutulmaz anlara imza attı.

  Manchester United v Aston Villa - Premier League

    Komutanın Sözleri

    Maguire şunları söyledi: "Manchester United'ı temsil etmek büyük bir onur ve bu sorumluluk, beni ve ailemi her gün gururlandırıyor. Bu köklü kulüpteki yolculuğuma devam etmekten ve muhteşem taraftarlarımızla birlikte daha fazla tarihi an yaratmaktan mutluluk duyuyorum."

    33 yaşındaki stoper şöyle devam etti: "Takımın hırsını ve potansiyelini hissedebilirsiniz. Kulübün büyük şampiyonluklar için mücadele etme kararlılığı herkes için açık ve ben, birlikte yaşayacağımız en güzel anların henüz gelmediğinden eminim."

  Newcastle United v Manchester United - Premier League

    Yönetimin övgüsü

    Manchester United'ın futbol direktörü Jason Wilcox ise şunları söyledi: "Harry, kulüpte başarıya ulaşmak için gerekli olan zihniyeti ve azmi temsil ediyor. O, profesyonelliğin bir örneği ve genç, hırslı takımımıza değerli bir deneyim ve liderlik katıyor. Harry, Manchester United'ın sürekli başarısına katkıda bulunmaya kararlı."

    Tarihsel olarak, Maguire 2020 yılında Ole Gunnar Solskjaer tarafından takım kaptanı olarak atanmıştı, ancak Erik ten Hag üç yıl sonra kaptanlık pazubandını elinden aldı, bu da oyuncuda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Buna rağmen, savunmanın kalbi takımdaki yerini korudu ve diğer kulüplerden gelen cazip teklifleri reddederek, dengesini ve olağanüstü performansını geri kazanma kararlılığını vurguladı.

  Manchester United v Aston Villa - Premier League

    Yükseliş ve düşüş!

    Maguire'ın performansı, Michael Carrick'in Ocak ayında geçici teknik direktörlük görevini üstlenmesinden bu yana gözle görülür bir iyileşme kaydetti. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Carrick'i överek onu "mükemmel bir teknik direktör ve yetenekli bir konuşmacı, aynı zamanda olağanüstü bir taktik anlayışına sahip" olarak nitelendirdi.

    Maguire, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik aşamalara hazırlık amacıyla bu hafta Dublin'de düzenlenen antrenman kampına katılan 25 kişilik Manchester United kadrosunda yer alıyor. Ancak, cezası nedeniyle takımın Leeds United ile oynayacağı bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

