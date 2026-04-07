Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C3-ARSENAL-NAPOLIAFP

Çeviri:

Resmi olarak... Eski Arsenal yıldızı futbolu bıraktı

A. Ramsey
Arsenal
Galler
Premier Lig
Galler
İngiltere

Oyuncu, yeşil sahadaki uzun kariyerine son veriyor

Arsenal'in eski yıldızlarından biri, bugün Salı günü futbolu tamamen bıraktığını açıkladı.

35 yaşındaki Aaron Ramsey, geçen yıl Meksika'nın Pumas UNAM takımından ayrılmasının ardından kulüpsüz kaldığı bir dönemin ardından futbolu bırakma kararı aldı. Ramsey'nin artık antrenörlük kariyerine yönelmesi bekleniyor.

Ramsey, 86 uluslararası maçta 21 gol atarak ve üç büyük turnuvada ülkesini temsil ederek Galler tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak sahalardan ayrılıyor.

Oyun kurucu, Galler'in Euro 2016'da yarı finale yükselmesindeki tarihi yolculuğunda merkezi bir rol oynadı ve bu performansıyla UEFA tarafından turnuvanın ideal kadrosuna seçildi.

Ramsey daha sonra Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nda yer aldı; bu, Galler'in 64 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmasıydı.

  • Çok sayıda istasyon

    Yetenekli oyuncu, kariyerine Cardiff City'de başladıktan sonra 2008 yılında Arsenal'e transfer oldu. "Gunners" formasıyla geçirdiği 11 yıl boyunca üç kez FA Cup şampiyonluğu yaşadı ve bu finallerin ikisinde galibiyet golünü attı.

    Ramsey daha sonra Juventus ve Nice'te profesyonel olarak forma giydi, ardından ikinci kez eski kulübü Cardiff City'ye döndü ve geçen sezonun sonunda kısa bir süreliğine geçici teknik direktörlük görevini üstlendi.

    Gallerli milli oyuncu, bu yaz Dünya Kupası'na katılmak için formunu korumak amacıyla Meksika'nın Pumas takımına transfer oldu.

    Ramsey, Meksika'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kulüp bulamayınca futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

    Ramsey, sosyal medya hesaplarında yayınladığı resmi bir duyuru aracılığıyla Galler taraftarlarına ve kariyeri boyunca forma giydiği kulüplere teşekkür etti.

    • Reklam

  • Veda Mektubu

    Ramsey yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu karar kolay olmadı. Uzun uzun düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim."

    Ve ekledi: "Öncelikle, Galler milli takımından başlamak istiyorum. Galler forması giymek ve onunla birçok muhteşem anı yaşamak benim için bir onurdu. Bu, altında oynadığım tüm teknik direktörlerin ve bana birçok yönden yardımcı olan tüm çalışanların muhteşem katkıları olmasaydı mümkün olmazdı."

    "Oynamak için yeterince şanslı olduğum tüm kulüplere teşekkür ederim. Hayalimi gerçekleştirmeme ve en üst seviyede oynamama yardımcı olan tüm antrenörlere ve personele teşekkür ederim" diye devam etti.

    Ve şöyle bitirdi: "Eşime, çocuklarıma ve tüm aileme çok teşekkür ederim. Sizler her zaman yanımda olmasaydınız, bunların hiçbiri mümkün olmazdı."

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
World Cup Qualification UEFA
Galler crest
Galler
WAL
Arnavutluk crest
Arnavutluk
ALB