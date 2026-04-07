Resmi olarak... Eski Arsenal yıldızı futbolu bıraktı

Arsenal'in eski yıldızlarından biri, bugün Salı günü futbolu tamamen bıraktığını açıkladı.

35 yaşındaki Aaron Ramsey, geçen yıl Meksika'nın Pumas UNAM takımından ayrılmasının ardından kulüpsüz kaldığı bir dönemin ardından futbolu bırakma kararı aldı. Ramsey'nin artık antrenörlük kariyerine yönelmesi bekleniyor.

Ramsey, 86 uluslararası maçta 21 gol atarak ve üç büyük turnuvada ülkesini temsil ederek Galler tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak sahalardan ayrılıyor.

Oyun kurucu, Galler'in Euro 2016'da yarı finale yükselmesindeki tarihi yolculuğunda merkezi bir rol oynadı ve bu performansıyla UEFA tarafından turnuvanın ideal kadrosuna seçildi.

Ramsey daha sonra Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nda yer aldı; bu, Galler'in 64 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmasıydı.