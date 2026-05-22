Kulüp, Premier League'in son haftası öncesinde yaptığı açıklamada, eski profesyonel futbolcuyla 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Futbol direktörü Jason Wilcox, bu karar hakkında "Michael, erkek takımımızı yönetmeye devam etme şansını hak etti" dedi.
Resmi: Manchester United, Michael Carrick'in geleceğine ilişkin kararını açıkladı
"Son beş ayda bu takım, bizden beklenen azim, dayanışma ve kararlılık standartlarını karşılayabileceğini gösterdi," dedi Carrick. Onun liderliğinde ManUnited, 16 lig maçından 11'ini kazandı ve sadece ikisini kaybetti. "Şimdi, hırsla ve net bir hedef göz önünde bulundurarak birlikte yeniden ilerlemenin zamanı geldi," dedi.
44 yaşındaki teknik adam, Ocak ayında eski kulübünün başına geçmişti ve iki yıllık aradan sonra, ligde üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne erken bir şekilde yeniden katılma hakkı kazandı. Carrick, 2006'dan 2018'e kadar Red Devils'ta forma giymişti ve kariyeri boyunca İngiltere'nin en üst liginde toplam 481 maça çıktı (316'sı Manchester formasıyla).