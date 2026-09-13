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Gianluca Minchiotti

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Resmi: Brozovic için Serie A yok, Romagnoli'nin takımı Al-Sadd'a transfer oldu

M. Brozovic
Transfers
Al-Sadd

Eski Interli Hırvat oyuncu, bonservisi elindeyken Katar'a gidiyor

Marcelo Brozovic'in Katar kulübü Al-Sadd'a transferi resmen açıklandı. Transferde Juventus, Lazio ve Fiorentina ile anılan Hırvat orta saha, eski Interli oyuncu olarak böylece İtalya'ya dönmüyor. Rumen teknik adam Razvan Lucescu'nun (babasının izinden giden) çalıştırdığı Al-Sadd'da Brozovic, kısa süre önce Katar'a transfer olan eski Lazio oyuncusu Alessio Romagnoli ile buluşuyor.


1992 doğumlu Brozovic, sözleşmesinin geçen 30 Haziran'da sona ermesinin ardından Suudi Arabistan şampiyonu Al-Nassr'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve şu anda bonservissiz oyuncu statüsünde bulunuyor.

  • Onun peşinde Türkiye'den Trabzonspor'un yanı sıra bir başka Suudi kulübü Al-Ittihad da vardı. Kariyeri boyunca Brozovic; Hrvatski Dragovoljac, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Inter ve zaten Al-Nassr formalarını giydi ve ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda da oynadı.

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