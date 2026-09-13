Marcelo Brozovic'in Katar kulübü Al-Sadd'a transferi resmen açıklandı. Transferde Juventus, Lazio ve Fiorentina ile anılan Hırvat orta saha, eski Interli oyuncu olarak böylece İtalya'ya dönmüyor. Rumen teknik adam Razvan Lucescu'nun (babasının izinden giden) çalıştırdığı Al-Sadd'da Brozovic, kısa süre önce Katar'a transfer olan eski Lazio oyuncusu Alessio Romagnoli ile buluşuyor.





1992 doğumlu Brozovic, sözleşmesinin geçen 30 Haziran'da sona ermesinin ardından Suudi Arabistan şampiyonu Al-Nassr'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve şu anda bonservissiz oyuncu statüsünde bulunuyor.