Claudio Lotito, Lazio başkanı olarak, Lazio taraftar gruplarından gelen tehditler yüzünden olağanüstü önlemler almak zorunda kaldığı yılları hatırlattı: "Uzun süre üzerimde iki tabanca taşıyarak dolaştım, biri önde, biri arkada; biri otomatik, diğeri Smith & Wesson'dı. Bir keresinde biri işe de yaradı, hayatımı kurtardı."





Repubblica'nın aktardığına göre Lazio başkanı, taraftarların en şiddet yanlısı gruplarına karşı uzun mücadelesini anlattı. Montesacro'da bir mağazanın açılışı sırasında mahsur kaldığını ve dışarı çıkabilmesi için çevik kuvvetin müdahalesinin gerektiğini hatırladı. Ardından şu uyarıda bulundu: "Şimdi aynı durum yeniden ortaya çıktı ve size nedenini söyleyeceğim."



