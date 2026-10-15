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SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio ProjectGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
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Repubblica - Lotito açıkladı: "Yanımda iki tabanca taşıyarak dolaşıyorum, biri de işe yaradı"

Lazio

Lazio’nun patronu, artık kendilerine hayal kurdurmadığı için kendisini eleştiren taraftarlara: "Hayal kurmanız gerekiyorsa bir uyku ilacı alın."

Claudio Lotito, Lazio başkanı olarak, Lazio taraftar gruplarından gelen tehditler yüzünden olağanüstü önlemler almak zorunda kaldığı yılları hatırlattı: "Uzun süre üzerimde iki tabanca taşıyarak dolaştım, biri önde, biri arkada; biri otomatik, diğeri Smith & Wesson'dı. Bir keresinde biri işe de yaradı, hayatımı kurtardı."


Repubblica'nın aktardığına göre Lazio başkanı, taraftarların en şiddet yanlısı gruplarına karşı uzun mücadelesini anlattı. Montesacro'da bir mağazanın açılışı sırasında mahsur kaldığını ve dışarı çıkabilmesi için çevik kuvvetin müdahalesinin gerektiğini hatırladı. Ardından şu uyarıda bulundu: "Şimdi aynı durum yeniden ortaya çıktı ve size nedenini söyleyeceğim."


  • Lotito'nun anlattıklarına göre bunun ardında Lazio'nun satılacağına dair söylentiler de var. Yabancı fonlar, gizemli alıcılar, milyonluk teklifler. Herkes, onun satmak istemediğini söylediği kulübü satın almaya hazır. "Bana hiçbir zaman teklif gelmedi ama kesin olan bir şey var: Hiç teklif almadığımı belirterek suç duyurusunda bulunmak ve Consob'a bildirim yapmak zorunda kaldım."


    "Bunlar ineği memelerinden tutacaklarını sandılar ama boğayı taşaklarından yakaladılar" sözleri de Repubblica'da yer aldı. "Günde 5 bin tehdit telefonu alıyorum. Şaka yapmıyorum. Ben hayatta mücadele eden biriyim, asla mücadeleden çekilen biri değilim. Zorbalığa karşıyım." Artık kendilerine hayal kurdurmadığı için ona sitem eden taraftarlara da şu yanıtı verdi: "Hayal kurmanız gerekiyorsa uyku ilacı alın."


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