Real Madrid, Vinicius Jr'ın yerine geçecek ismi belirledi

Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu ile sözleşme krizi yaşarken Vinicius Junior'ın yerine geçecek ismi şimdiden belirledi. Vinicius’un mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalmış durumda. Ancak genç oyuncu, yeni bir kontrat imzalamak için maaşında ciddi bir artış talep ediyor. Bu süreçte Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifler de Vini Jr.’ın geleceğini belirsiz hale getiriyor.

Vini Jr henüz Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamadı

Mbappe ile aynı maaşı istiyor

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