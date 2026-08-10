18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid, sakatlanan oyuncusunu ayrılmaya zorlamayı reddediyor

Transfers
La Liga
F. Mendy
Real Madrid
İspanya
Fransa

Fransız oyuncu Ferland Mendy, son sakatlığından iyi bir tempoyla ilerleyen toparlanma sürecini sürdürüyor ve önümüzdeki eylül ayında takımla birlikte antrenmanlara dönebilir.

Mendy, arka uyluk kasında yaşadığı yırtık sonrası geçtiğimiz mayıs ayında ameliyat olmuştu. İyileşme sürecinin tam bir yıla kadar uzayabileceğine dair haberler çıkmıştı; ancak oyuncunun çevresi bunu kesin bir şekilde yalanlıyor.

Real Madrid'de ise biraz daha temkinli davranıldı ve o dönemde 4 ila 5 ay arasında sürecek bir yokluktan söz edildi.

AS gazetesi, Fransız sol bekin sakatlığından döndüğünde Real Madrid oyuncusu olarak döneceğini, çünkü sözleşmesinin 2028 yazına kadar sürdüğünü belirtti.

Real Madrid, geçtiğimiz yaz Carreras'ı kadrosuna katarak sol bek mevkisini güçlendirmiş, bu yaz da Marc Cucurella'yı transfer etmişti; Fran Garcia ise Real Betis'e gitmişti.

Mendy'nin durumunda ise mesele performanstan çok fiziksel duruma ilişkin. Zira kulüp, Fransız oyuncunun sağlıklı olduğunda savunma hattında büyük bir güvence oluşturduğunu kabul ediyor; nitekim Real Madrid'in kazandığı son iki Şampiyonlar Ligi kupasında önemli bir oyuncu olması da tesadüf değil.

  • Ferland Mendy Real Madrid 2025Getty

    Real Madrid, Mendy'nin ayrılığını talep etmedi

    Ancak Real Madrid'de şu anda 3 sol bek bulunuyor ve kulübün ayrılık için ilk tercihi Mendy olacaktı.

    Yine de kulüp, oyuncuyla ayrılık için pazarlık yapmasını istemek üzere temasa geçmedi ve onu yeni bir takım aramaya davet etmedi. Real Madrid ayrıca, oyuncunun sakatlık geçmişi göz önüne alındığında ve şu anda sakat olup müsait olmaması nedeniyle yeni bir kulüp bulmasının onun için zor olacağının da farkında.

    Mendy'nin, ayrılığı konusunda pazarlık kapısını açma isteğini Real Madrid'e bildirmesi durumunda, kulüp bu talebe kesinlikle olumlu yanıt verecek.

    Ancak Kraliyet kulübü Fransız oyuncu üzerinde herhangi bir baskı kurmayacak ve iki taraf arasında imzalanan sözleşmeye saygı gösterecek.

    • Reklam
  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Ferland Mendy, Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor

    Oyuncu tarafına gelince, As gazetesinin öğrendiğine göre Ferland Mendy Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor.

    Mendy, son yıllarda maruz kaldığı sakatlıklarla uzun süredir mücadele etmesine rağmen Bernabeu'da mutlu ve fiziksel istikrarını yeniden kazanabilirse, bazı dönemlerde katkı sağlayabileceğine dair Mourinho'yu ikna edebileceğine inanıyor.

    Mendy defans yönünde uzmanlaşmış bir oyuncu, Mourinho ise özellikle doğrudan rakiplerle yapılan karşılaşmalarda bu yöne büyük önem veren bir teknik direktör.

    Mendy geçen sezon önemli maçlarda ilk on birde yer almayı zaten başarmıştı ve aynı şeyi tekrarlamayı hedefliyor. 

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA