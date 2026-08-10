Real Madrid, sakatlanan oyuncusunu ayrılmaya zorlamayı reddediyor

Fransız oyuncu Ferland Mendy, son sakatlığından iyi bir tempoyla ilerleyen toparlanma sürecini sürdürüyor ve önümüzdeki eylül ayında takımla birlikte antrenmanlara dönebilir.
Mendy, arka uyluk kasında yaşadığı yırtık sonrası geçtiğimiz mayıs ayında ameliyat olmuştu. İyileşme sürecinin tam bir yıla kadar uzayabileceğine dair haberler çıkmıştı; ancak oyuncunun çevresi bunu kesin bir şekilde yalanlıyor.
Real Madrid'de ise biraz daha temkinli davranıldı ve o dönemde 4 ila 5 ay arasında sürecek bir yokluktan söz edildi.
AS gazetesi, Fransız sol bekin sakatlığından döndüğünde Real Madrid oyuncusu olarak döneceğini, çünkü sözleşmesinin 2028 yazına kadar sürdüğünü belirtti.
Real Madrid, geçtiğimiz yaz Carreras'ı kadrosuna katarak sol bek mevkisini güçlendirmiş, bu yaz da Marc Cucurella'yı transfer etmişti; Fran Garcia ise Real Betis'e gitmişti.
Mendy'nin durumunda ise mesele performanstan çok fiziksel duruma ilişkin. Zira kulüp, Fransız oyuncunun sağlıklı olduğunda savunma hattında büyük bir güvence oluşturduğunu kabul ediyor; nitekim Real Madrid'in kazandığı son iki Şampiyonlar Ligi kupasında önemli bir oyuncu olması da tesadüf değil.