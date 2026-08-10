Real Madrid, sakatlanan oyuncusunu ayrılmaya zorlamayı reddediyor

Ancak Real Madrid'de şu anda 3 sol bek bulunuyor ve kulübün ayrılık için ilk tercihi Mendy olacaktı.

Yine de kulüp, oyuncuyla ayrılık için pazarlık yapmasını istemek üzere temasa geçmedi ve onu yeni bir takım aramaya davet etmedi. Real Madrid ayrıca, oyuncunun sakatlık geçmişi göz önüne alındığında ve şu anda sakat olup müsait olmaması nedeniyle yeni bir kulüp bulmasının onun için zor olacağının da farkında.

Mendy'nin, ayrılığı konusunda pazarlık kapısını açma isteğini Real Madrid'e bildirmesi durumunda, kulüp bu talebe kesinlikle olumlu yanıt verecek.

Ancak Kraliyet kulübü Fransız oyuncu üzerinde herhangi bir baskı kurmayacak ve iki taraf arasında imzalanan sözleşmeye saygı gösterecek.