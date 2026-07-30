Real Madrid'in Jan Diomande ve Rodri ile anlaşma sağlamak için yürüttüğü görüşmeler iyi bir tempoda ilerliyor, ancak Madrid ekibi şu anda oyuncuların tescilini geciktirebilecek yeni bir engelle karşı karşıya.

"Sport" gazetesi, Real'in Leipzig ile Diomande konusundaki görüşmelerinin son aşamalarına girdiğini, tüm tarafların transferin tamamlanacağı konusundaki iyimserliğine rağmen iki kulüp arasındaki anlaşmazlıkların transfer sürecine ilişkin anlaşmanın yapısı ve bazı son değişkenler etrafında yoğunlaştığını belirtti.

Anlaşmanın nihai değeri, sabit bir miktar ile ek primler arasında, 120 milyon euroyu aşabilir.

Rodri'nin transferine ilişkin görüşmeler ise hâlâ nispeten erken bir aşamada bulunuyor, ancak Valdebebas Spor Şehri'nde bir güven havası hâkim. Real Madrid, Manchester City ile görüşmelerine çoktan başladı.