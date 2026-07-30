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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Real Madrid krizi, Diomande ve Rüdiger'in kaydını tehdit ediyor

Transfers
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
Rodri
M.City
RB Leipzig
İspanya

Diomande ve Rodri transferinde yeni bir engel

Real Madrid'in Jan Diomande ve Rodri ile anlaşma sağlamak için yürüttüğü görüşmeler iyi bir tempoda ilerliyor, ancak Madrid ekibi şu anda oyuncuların tescilini geciktirebilecek yeni bir engelle karşı karşıya. 

"Sport" gazetesi, Real'in Leipzig ile Diomande konusundaki görüşmelerinin son aşamalarına girdiğini, tüm tarafların transferin tamamlanacağı konusundaki iyimserliğine rağmen iki kulüp arasındaki anlaşmazlıkların transfer sürecine ilişkin anlaşmanın yapısı ve bazı son değişkenler etrafında yoğunlaştığını belirtti. 

Anlaşmanın nihai değeri, sabit bir miktar ile ek primler arasında, 120 milyon euroyu aşabilir.

Rodri'nin transferine ilişkin görüşmeler ise hâlâ nispeten erken bir aşamada bulunuyor, ancak Valdebebas Spor Şehri'nde bir güven havası hâkim. Real Madrid, Manchester City ile görüşmelerine çoktan başladı. 

  • Yan DiomandeGetty Images

    Oyuncu kayıtlarıyla ilgili yeni bir engel

    İspanya Liginin talimatlarına göre, profesyonel sözleşmeyle en fazla 25 oyuncu kaydedilebiliyor. Şu anda Real Madrid 24 kontenjanı doldurmuş durumda; Franco Mastantuono ise ilk takımla forma giymesine rağmen hâlâ Castilla kadrosunda kayıtlı bulunuyor.

    Gonzalo García'nın satışının bir kontenjanı boşaltması bekleniyor ki bu da yalnızca yeni oyunculardan birinin kaydedilmesine yetiyor.

    Ancak sorun bununla sınırlı değil; çünkü kulüplerin çoğu, transfer döneminde çıkabilecek acil durumlara karşı 25 numaralı kontenjanı boş tutmayı tercih ediyor. Bu, geçen sezon bizzat Real Madrid'in de benimsediği bir uygulamaydı. 

    Dolayısıyla Diomande ve Rodri'nin ikisi de gelirse, kulübün manevra alanını korumak için bir oyuncuyu daha göndermesi gerekecek.

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    Asensio'nun sakatlığı hesapları zorlaştırıyor

    Real Madrid'in bugün, perşembe günü doğruladığı Raul Asencio'nun sakatlığının ardından işler daha da karmaşık bir hal aldı.

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında yer almadığını kendisine bildirmesinin ardından ayrılığa yakın olan savunmacı için bu sakatlık, gidişini erteleyebilir ve kulübün savunma hattı planlamasını da etkileyebilir; özellikle de Real Madrid'in transfer piyasasının kapanmasından önce yeni bir stoper transferi olasılığını hâlâ değerlendirdiği göz önüne alındığında.

  • Camavinga(C)Getty Images

    Mastantuono ve Camavinga masada

    Bu durum karşısında Real Madrid, bazı oyuncuların ayrılığını kolaylaştırmak için birçok seçeneği değerlendiriyor. 

    Gündeme gelen isimler arasında Franco Mastantuono yer alıyor; ancak onun olası kiralanması, Yan Diomande ve Rodri'nin kaydına ilişkin lisans sorununu çözmeyecek, çünkü kendisi şu anda yedek takıma ait bir lisans kullanıyor.

    Bu adım sportif planlama çerçevesinde geliyor; zira kulüp, ilk takıma tamamen entegre olmuş ancak Castilla'ya kayıtlı bir oyuncunun durumunun sürmesini istemiyor. 

    Ayrıca Valdebebas yönetimi, sınırlı süre aldığı bir sezonun ardından Mastantuono'nun gelişimi için en iyi seçeneğin, daha fazla oynama süresi alabilmesi amacıyla kiralık olarak ayrılmak olduğunu düşünüyor.

    Birçok kulüp hizmetlerini almaya ilgi gösterdi ve River Plate, dönüşünü memnuniyetle karşılayan adresler arasında yer alıyor; bu, oyuncunun da beğendiği bir seçenek. Ancak Real Madrid, Santiago Bernabéu sahasına dönmeden önce Kıta Avrupası futboluna uyumunu sürdürmesi için onu Avrupa kulüplerinden birine kiralamayı tercih ediyor.

    Kamavinga'ya gelince, ilk takım kadrosunda yer açabilecek oyuncu o; özellikle de mevcut transfer döneminde birçok büyük kulübün ilgisini çekiyor olması sebebiyle. 

    Bununla birlikte, Fransız millî oyuncu bu yaz Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor; bu da söz konusu seçeneği şu an için pratikte devre dışı bırakıyor.

    Buna dayanarak, Real Madrid, Diomande ve Rodri ile anlaşmayı tamamlamak isterken herhangi bir acil duruma karşı ilk takım kadrosundaki son koltuğu da elinde tutmak istiyorsa, önümüzdeki haftalarda oyuncularından biri için ek bir çıkış yolu bulması gerekecek.

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