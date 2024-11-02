Getty Images SportGill Clark ve Can ÖzerReal Madrid'in yıldızı Endrick'e büyük şokEndrickReal MadridLa LigaVenezuela - BrezilyaVenezuelaBrezilyaDünya Kupası Elemeleri CONMEBOL 1.TurBrezilya - UruguayUruguayEndrick, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanmasının ardından kasım ayındaki Dünya Kupası elemeleri için Brezilya kadrosundan çıkarıldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowEndrick Brezilya tarafından kadrodan çıkarıldıMadrid'de maç süresi için mücadele ediyorDorival Jr durumu şöyle açıklıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱Haberin devamı aşağıda