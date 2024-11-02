Real Madrid CF v Real Valladolid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Gill Clark ve Can Özer

Real Madrid'in yıldızı Endrick'e büyük şok

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Endrick, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanmasının ardından kasım ayındaki Dünya Kupası elemeleri için Brezilya kadrosundan çıkarıldı.

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  • Endrick Brezilya tarafından kadrodan çıkarıldı
  • Madrid'de maç süresi için mücadele ediyor
  • Dorival Jr durumu şöyle açıklıyor
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