Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Real Madrid'in elenmesi ihtiyatla başlıyor... Kompany erken kutlamayı reddediyor

Bayern teknik direktörü Neuer'in etkisini övüyor... ve Merengi'nin kalitesine dikkat çekiyor

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, bu gece Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in kalesi Santiago Bernabéu'da elde edilen 2-1'lik galibiyetten memnun, ancak inatçı Merengues'e karşı mücadelenin henüz bitmediğinin farkında.

Bayern, Salı günkü maçta üstünlüğünü ortaya koydu ve Luis Díaz (41. dakika) ile Harry Kane'in (46. dakika) golleriyle değerli bir galibiyetle ülkesine döndü. Kylian Mbappé ise 74. dakikada Real Madrid'e umut verdi.

Real Madrid, 60. dakikada Vinicius Junior'un kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya kalmasıyla Bayern'in planlarını altüst etmeye çok yaklaştı, ancak top dış direğe çarptı. Böylece, iki takımın önümüzdeki Çarşamba Allianz Arena'da tekrar karşılaşacağı maçta her türlü ihtimal açık kaldı. Ayrıca
okuyun: Neymar, ani bir ameliyatla Dünya Kupası hayalinin peşinde

Ayrıca okuyun: Savaş planı... Simeone, Barcelona'yı yorgun düşürme stratejisiyle tuzağa çekiyor

Ayrıca okuyun: Almanya efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

  • Kutlama yapmanın sırası değil

    Belçikalı teknik direktör, bu karşılaşmayı uzun bir maçın ilk yarısına benzetti ve "Büyük kutlamalar ya da tam bir tatmin duygusuna yer yok; aksine, Allianz Arena'da oynanacak belirleyici maça sıkı bir şekilde hazırlanmalıyız" dedi.

    Ayrıca okuyun: Pato, Ancelotti ile ilişkisi hakkında: Köpeğine benim adımı verdi

    Takımın mücadeleci bir ruh sergilediğini ve rahat bir üstünlük sağlamasına olanak tanıyan kaliteli bir performans gösterdiğini belirten teknik direktör, ancak rakibin yüksek kalitesi sayesinde her an tehlikeli pozisyonlar yaratabileceğini hatırlatarak, oyuncularını bazı savunma unsurlarını iyileştirmeye ve atakları daha isabetli bir şekilde sonlandırmaya dikkat etmeye çağırdı.

  • Sürekli bir tehlike... ve Noire'nin etkisi

    Maç sonrası basın toplantısında Kompany, Real Madrid'in kalesinde elde edilen sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, orada kazanılan her zaferin üzerine inşa edilebilecek bir başarı olduğunu belirtti.

    Oyuncularının baskıya rağmen maç boyunca Real Madrid kalesine tehlike yaratma becerisini övdü.

    Takımın daha fazla gol atmak için birçok fırsat yakaladığını belirten Kompany, bunun bu sezon her zaman galibiyet peşinde koşan takımın pozitif ruhunu ve hak ettiğini gösterdiğini vurguladı.

    Ayrıca okuyun: Olağanüstü bir gol... Kane, Real Madrid sayesinde "kutunun" sınırlarından kurtuldu

    Ayrıca okuyun: Bayern efsanesi Real'i kışkırtıyor: Bizimle sadece Barcelona boy ölçüşebilir

    Ayrıca okuyun: "Bay Asist"... Oliese, fark yaratan pasların kralı

    Ayrıca, kaleci Manuel Neuer'in olağanüstü rolüne de dikkat çekti. Neuer, istikrarlı performansı ve her zaman parlayabilme yeteneği sayesinde tarihsel olarak en iyiler arasında yer almaya devam ediyor ve bu da Bayern'in her maçtaki şansını artırıyor.

  • Eleme turuna kalmak için gerçek bir fırsat

    Teknik direktör, Bayern'in yüksek seviyede performans gösteren olağanüstü oyunculara sahip olduğunu ve bunun onlara tur atlama şansı verdiğini vurguladı; ancak yarı finale yükselmeyi garantilemek için bir sonraki maçta da bu güçlü performansı tekrarlamaları gerektiğini belirtti.

    Real Madrid'in kalitesine ve geri dönüş yapma yeteneğine büyük saygı duyduğunu ifade eden teknik direktör, takımını yüksek pres ve gol fırsatları yaratma gibi kendi güçlü yanlarına odaklanmaya çağırdı.

    Ayrıca okuyun: "Mister Asist"... Oliase, fark yaratan pasların kralı

    Ayrıca okuyun: Video: PSG'nin tokatları ve Xavi olayı... "Barcelona-Atlético" maçı gerginliği tırmandırıyor

    Ayrıca okuyun: Barcelona, La Liga şampiyonluğunun anahtarını buldu

    Açıklamalarını Allianz Arena'da galibiyet ihtimaline dair iyimser bir tavırla sonlandıran teknik direktör, takımın sezon boyunca gösterdiği performans sayesinde en üst seviyede rekabet etmeyi hak ettiğini ve mümkün olan en iyi versiyona ulaşmak için performansını geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

