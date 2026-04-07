Real Madrid'in elenmesi ihtiyatla başlıyor... Kompany erken kutlamayı reddediyor

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, bu gece Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in kalesi Santiago Bernabéu'da elde edilen 2-1'lik galibiyetten memnun, ancak inatçı Merengues'e karşı mücadelenin henüz bitmediğinin farkında.
Bayern, Salı günkü maçta üstünlüğünü ortaya koydu ve Luis Díaz (41. dakika) ile Harry Kane'in (46. dakika) golleriyle değerli bir galibiyetle ülkesine döndü. Kylian Mbappé ise 74. dakikada Real Madrid'e umut verdi.
Real Madrid, 60. dakikada Vinicius Junior'un kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya kalmasıyla Bayern'in planlarını altüst etmeye çok yaklaştı, ancak top dış direğe çarptı. Böylece, iki takımın önümüzdeki Çarşamba Allianz Arena'da tekrar karşılaşacağı maçta her türlü ihtimal açık kaldı.
