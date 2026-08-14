Bir kez daha, İspanya Ligi'nin başlamasıyla birlikte sakatlıklar Real Madrid'in savunma hattını etkiliyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, ilk takımda 5 stopere sahip; ancak bunlardan ikisi, Eder Militao ve Raul Asencio, sakatlık nedeniyle Espanyol'a karşı oynanacak açılış maçında forma giyemeyecek.

AS gazetesi, Real Madrid'in ilk maçlarını Dean Huijsen, Antonio Rüdiger ve Ibrahima Konate'den oluşan üçlü savunmayla oynayacağını belirtti.

Konate geçtiğimiz pazartesi antrenmanlara katıldı ve La Liga başlamadan önce en iyi fiziksel duruma ulaşmak için önünde iki hafta ile hazırlık döneminde Schalke karşısında oynanacak bir hazırlık maçı bulunuyor.

İlk resmî sınava katılmasını engelleyen hafif bir yorgunluk yaşamasına rağmen Huijsen ise, 40 maç oynayarak takımla en fazla forma giyen stoper olduğu bir sezonun ardından geliyor.

Üçüncü seçenek olan Rüdiger'e gelince, geçtiğimiz sezon boyunca bir diz sakatlığı hazır bulunuşluğunu azaltmıştı; ancak Ferencvaros karşısındaki hazırlık maçında 45 dakika oynamayı başardı ve Deportivo karşısında ilk on birde başladı.