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Çeviri:

Real Madrid'i erken bir kriz vurdu ve Mourinho can simidini buldu

Real Madrid
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
La Liga
J. Mourinho
M. Rivas
J. Martinez
İspanya

Merinyo'yu La Liga başlamadan önce stoper krizi uykusuz bırakıyor

Bir kez daha, İspanya Ligi'nin başlamasıyla birlikte sakatlıklar Real Madrid'in savunma hattını etkiliyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, ilk takımda 5 stopere sahip; ancak bunlardan ikisi, Eder Militao ve Raul Asencio, sakatlık nedeniyle Espanyol'a karşı oynanacak açılış maçında forma giyemeyecek.

AS gazetesi, Real Madrid'in ilk maçlarını Dean Huijsen, Antonio Rüdiger ve Ibrahima Konate'den oluşan üçlü savunmayla oynayacağını belirtti.

Konate geçtiğimiz pazartesi antrenmanlara katıldı ve La Liga başlamadan önce en iyi fiziksel duruma ulaşmak için önünde iki hafta ile hazırlık döneminde Schalke karşısında oynanacak bir hazırlık maçı bulunuyor. 

İlk resmî sınava katılmasını engelleyen hafif bir yorgunluk yaşamasına rağmen Huijsen ise, 40 maç oynayarak takımla en fazla forma giyen stoper olduğu bir sezonun ardından geliyor.

Üçüncü seçenek olan Rüdiger'e gelince, geçtiğimiz sezon boyunca bir diz sakatlığı hazır bulunuşluğunu azaltmıştı; ancak Ferencvaros karşısındaki hazırlık maçında 45 dakika oynamayı başardı ve Deportivo karşısında ilk on birde başladı.

  • imago-sport-1080792551.jpgBranislav Racko

    Castilla, Real Madrid'in savunma krizini çözüyor

    Ancak sezon henüz başlamamışken ve tedavi odasında oyuncular bulunurken, endişeler yeniden Real Madrid taraftarlarının üzerine çökmeye başlıyor. Kriz derinleştiğinde büyük çözümler gelir ve bu kez çözümü kulübün akademisi sundu.

    Real Madrid'in yedek takımı, Mourinho'nun güven duyduğu bir çözüme sahip; Joan Martínez ve Mario Rivas, yaz döneminde ilk iki maçta ilk on birde yer aldı. 

    Portekizli teknik direktör, savunma ikilisinin performansını övdü; aynı zamanda gelişmeye ihtiyaç duyan bazı yönler üzerinde çalışmalarını da istedi.

    Bununla birlikte, La Liga başladığında ikisinden biri, dördüncü stoper olarak maç kadrosunu tamamlamak zorunda kalacak.

    Joan Martínez, "yeni Ramos" olarak anılıyor ve kulübün Valdebebas'ta parlatmaya çalıştığı bir cevher. Diğer seçenek ise Mario Rivas; stoper, Ferencváros karşısında büyük bir özgüvenle yükselip Alexis Ceria'nın ortasını ağlara göndererek A takımdaki ilk golünü kaydetti. 

    Mourinho ona Fiorentina ve Ferencváros karşısında ilk on birde yer verdi ve Moise Kean karşısında zorlanmasına, bunu onun öğrenme ve deneyim kazanma sürecinin bir parçası olarak görerek izin verdi; ayrıca Joan'a verdiği mesajın aynısını ona da iletti.

    Sonuç olarak Real Madrid'in teknik ekibi, sezon başını stoper mevkisinde son derece sınırlı seçeneklerle karşılıyor; ancak Castilla takımı, Espanyol karşılaşmasında A takıma yardımcı olmak için hazırlık döneminde parlayan iki büyük seçenek sunuyor.

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