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Marc Bernal, orta sahadaki güçlü rekabete rağmen Barcelona'daki yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor ve teknik direktör Hansi Flick'in ilk on birinde yer kapma yeteneğine olan güvenini teyit ediyor. Flick de genç oyuncuya potansiyelini kanıtlaması için art arda fırsatlar veriyor.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid karşısında önemli bir sınav verdi; Pedri'nin yanında ilk on birde yer aldı ve sarı kart görmesinin ardından oyundan alınmadan önce 74 dakika boyunca etkileyici bir performans sergiledi.

Bernal, Flick'in güveninden yararlanarak bu sezon 577 dakikaya ulaştı. Teknik direktör, kendisine Aston Villa karşısında devre arasından sonra Rodri'nin yerine oynama fırsatı verdi; ayrıca Paris Saint-Germain karşısında da ilk on birde görev verdi. Bu maçta 60 dakika sahada kalan Bernal, idollerinden biri olan Portekizli Vitinha ile karşı karşıya geldi.

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