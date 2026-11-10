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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Çeviri:

Real Madrid hakkında bir itiraf: Rodri, Bernal'in güvenini sarstı mı?

Barcelona - Villarreal
Barcelona
Villarreal
La Liga
M. Bernal
Rodri
Real Madrid
H. Flick
İspanya
Almanya

Sözleşme yenileme hazırlıkları sürüyor

Gelecek maçlar
BAR

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La Liga

22 Kas 2026

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Marc Bernal, orta sahadaki güçlü rekabete rağmen Barcelona'daki yolunda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor ve teknik direktör Hansi Flick'in ilk on birinde yer kapma yeteneğine olan güvenini teyit ediyor. Flick de genç oyuncuya potansiyelini kanıtlaması için art arda fırsatlar veriyor.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid karşısında önemli bir sınav verdi; Pedri'nin yanında ilk on birde yer aldı ve sarı kart görmesinin ardından oyundan alınmadan önce 74 dakika boyunca etkileyici bir performans sergiledi.

Bernal, Flick'in güveninden yararlanarak bu sezon 577 dakikaya ulaştı. Teknik direktör, kendisine Aston Villa karşısında devre arasından sonra Rodri'nin yerine oynama fırsatı verdi; ayrıca Paris Saint-Germain karşısında da ilk on birde görev verdi. Bu maçta 60 dakika sahada kalan Bernal, idollerinden biri olan Portekizli Vitinha ile karşı karşıya geldi.

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  • Avrupa rüyası ve Real'in yükselişi

    Salı günü Katalonya radyosundaki "Tot Costa" programına konuşan Bernal, orta saha mevkisinde kendini daha rahat hissettiğini, ancak ceza sahasına girip gol atma konusunda ona daha fazla özgürlük tanıyan (8 numara) rolünü de iyi oynadığını ve bunun ön libero görevlerine kıyasla daha serbest olduğunu açıkladı.

    Sergio Busquets'in temel rol modeli olduğunu, ayrıca farklı bir oyuncu olarak nitelendirdiği ve olağanüstü teknik kapasiteye sahip olduğunu belirttiği Vitinha'nın da bu listede yer aldığını söyledi.

    Atletico Madrid karşısında alınan galibiyete (2-1) değinen Bernal, takımın Metropolitano'dan ayrılış şeklinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu galibiyeti son derece önemli gördüğünü, özellikle ligin zirvesi için doğrudan bir karşılaşmada elde edildiğini ve oyuncuların soyunma odasında bile hissettiği büyük zorluklara sahne olduğunu ifade etti.

    Barcelona'nın şampiyonluk için yarışabilecek durumda olduğunu vurgulayan Bernal, Real Madrid'in gelişmesini de kabul ederek şunları söyledi: "Ligin başındayız ve Real Madrid sürekli gelişiyor, fazla puan kaybetmiyor, ancak biz üzerimize düşeni yapar ve istenilen şekilde oynarsak ligi kazanabiliriz." Bu açıklamalar Sport gazetesi tarafından aktarıldı.

    Ayrıca takımın en büyük hedefinin, kadronun kalitesi ve kulübün oyuncularına verdiği güven göz önüne alındığında, her maçta kazanmak için mücadele etme zorunluluğuyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunun altını çizdi.

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  • Rodri transferi: Guardiola'nın güveni sarsıldı mı?

    Bernal, mevkisine benzer bir pozisyonda görev yapan Rodri'nin transferine dair çekincelerini dile getirirken, Altın Top ödüllü bir oyuncunun takıma katılmasının ilk 11'de yer kapma rekabetini daha da zorlaştırdığını kabul etti; ancak Flick'in durumu ele alış biçiminden duyduğu memnuniyeti ifade ederek rekabetin sağlıklı olduğunu ve tüm kupalar için mücadele eden bir kulüpte yer almanın doğasının farkında olduğunu vurguladı.

    Ayrıca Rodri'nin soyunma odasındaki liderlik kişiliğini ve takım arkadaşlarına yardım etme konusundaki özenini övdü; onu Frenkie de Jong, Pedri ve Gavi'nin yanı sıra kendisi için bir rol model olarak gördüğünü belirtti.

    Bernal, Rodri'nin transferinin resmi olarak açıklanmasının hemen ardından Flick, Deco ve Barcelona yönetim kurulunun kendisine güvence verdiğini, sezonun uzun olduğunu ve forma şansının herkese açık olduğunu teyit ettiklerini açıkladı; Alman teknik direktörün oyuncularına yakınlığı, teknik gözlemlerini net bir şekilde aktarmaya ve onların gelişimine yardımcı olmaya gösterdiği özenin yanı sıra onlara kişisel desteğiyle de öne çıktığını dile getirdi.

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  • Yenileme 2031'e kadar: İmza için hazırlıklar sürüyor

    Geleceğiyle ilgili olarak Bernal, Barcelona'da uzun yıllar kalma arzusunu dile getirerek, 2031'e kadar olan sözleşme uzatımının hazırlık aşamasında olduğunu ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı umduğunu belirtti; aynı zamanda konunun şu anda menajerine bırakıldığını da ifade etti.

    Zayıf yönünü de itiraf eden oyuncu, halihazırda kaydettiği gelişmeye rağmen savunmada gelişmeye devam etmesi gerektiğini söyledi ve büyük maçların ona yeteneğini kanıtlama fırsatı sunduğunun altını çizdi.

    Oyuncu, David Gordo tarafından çağrılmasının ardından İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla oynamak için mevcut milli takım arasını değerlendiriyor ve kariyerinde acele etmediğini vurguladı.

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Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

22 Kas 2026

VIL

VIL