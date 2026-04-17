Real Madrid'e muhteşem bir dönüş mü? Toni Kroos, gündemi sarsan söylentiler hakkında konuştu

Kardeşi ve programın diğer sunucusu Felix'in, son günlerde kendisine bu konu açıldığında sürekli konuyu saptırmak ve hiçbir şey bilmediğini iddia etmek zorunda kaldığını belirtmesi üzerine Kroos şöyle dedi: "Bu, bundan sonra da verebileceğin cevap."

İspanyol spor gazetesi AS, geçtiğimiz günlerde 2014 Dünya Şampiyonu'nun eski kulübüne dönmek üzere olduğunu bildirmişti. Kroos'un Real Madrid'de gelecekte kulübün spor yapısına sıkı bir şekilde entegre olacağı belirtiliyor. Ancak gazete, bunun tam olarak hangi rol olacağına dair bir açıklama yapmadı. Tartışılan konunun, Real Madrid'de bugüne kadar uygulanmamış olan spor direktörü pozisyonu olduğu iddia ediliyor.