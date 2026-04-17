36 yaşındaki sporcu, "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inde, şu anda kendisi hakkında dolaşan spekülasyonları ne doğrulamak ne de yalanlamak istedi: "Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum."
Real Madrid'e muhteşem bir dönüş mü? Toni Kroos, gündemi sarsan söylentiler hakkında konuştu
Kardeşi ve programın diğer sunucusu Felix'in, son günlerde kendisine bu konu açıldığında sürekli konuyu saptırmak ve hiçbir şey bilmediğini iddia etmek zorunda kaldığını belirtmesi üzerine Kroos şöyle dedi: "Bu, bundan sonra da verebileceğin cevap."
İspanyol spor gazetesi AS, geçtiğimiz günlerde 2014 Dünya Şampiyonu'nun eski kulübüne dönmek üzere olduğunu bildirmişti. Kroos'un Real Madrid'de gelecekte kulübün spor yapısına sıkı bir şekilde entegre olacağı belirtiliyor. Ancak gazete, bunun tam olarak hangi rol olacağına dair bir açıklama yapmadı. Tartışılan konunun, Real Madrid'de bugüne kadar uygulanmamış olan spor direktörü pozisyonu olduğu iddia ediliyor.
Real Madrid, şampiyonluksuz bir sezon geçirme tehlikesiyle karşı karşıya
Kroos, Madrid ekibinde geçirdiği on yılın ardından 2024'te futbolu bırakmıştı. Bu süre zarfında Real Madrid ile beş kez Şampiyonlar Ligi'ni ve dört kez lig şampiyonluğunu kazandı. Ancak son iki yıldır Real Madrid, yüksek beklentileri karşılayamıyor. Bu sezon, eski Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso ile erken ayrılık yaşandı, ancak onun halefi Alvaro Arbeloa yönetiminde de durum pek iyileşmedi.
Madrid, Kupa'dan çoktan elendi; ligde ise sezonun bitmesine yedi hafta kala, şampiyonluk unvanını elinde tutan FC Barcelona'nın dokuz puan gerisinde. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise FC Bayern Münih'e karşı alınan iki mağlubiyetin (1-2 ve 3-4) ardından yolun sonu geldi. Başarıya alışkın "Krallara" göre, bu sezon büyük olasılıkla hiçbir kupa kazanamadan geçecek.
Bu nedenle Arbeloa'nın Madrid'den ayrılması söz konusu. The Athletic'e göre, en geç bu sezonun sonunda yolların ayrılması "çok muhtemel". Münih'teki Allianz Arena'da alınan yenilginin ardından İspanyol oyuncu, "kulübün alacağı tüm kararları kabul edeceğini" açıkladı.
Alvaro Arbeloa, Real Madrid'deki görevinden ayrılmak zorunda mı?
Arbeloa gerçekten görevinden ayrılmak zorunda kalırsa, Athletic-Infos'a göre halefi olarak birkaç aday gündeme geliyor. Jürgen Klopp'un adı, son zamanlarda teknik direktörlük koltuğuna hızlı bir dönüşe açıkça karşı çıkmış olsa da, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda sürekli gündeme geliyor.
Eski teknik direktör Zinedine Zidane'nin de kulüp başkanı Florentino Perez nezdinde hâlâ büyük bir itibara sahip olduğu ve bu nedenle adaylar arasında yer aldığı söyleniyor, ancak Zidane'nin Fransa milli takımının teknik direktörlüğü görevine göz diktiği de söyleniyor. Orada yaz aylarına kadar Didier Deschamps'ın sözleşmesi devam ediyor ve onun adı da son zamanlarda gündeme gelmişti.