Kylian Mbappe Real Madrid 2024Getty/GOAL
Can Özer

Real Madrid'e Kylian Mbappe transferinde Şampiyonlar Ligi engeli

Kylian MbappeReal MadridTransfersParis Saint-GermainLigue 1LaLiga

Real Madrid, Kylian Mbappe transferinde büyük bir aşama kaydetmiş olsa da bu transferi duyurmak o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Mbappe görünüşe göre Madrid'e gidiyor
  • Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı
  • Şampiyonlar Ligi, bu transferin duyurulmasının önünde bir engel

Editörün Seçtikleri