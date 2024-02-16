Getty/GOALCan ÖzerReal Madrid'e Kylian Mbappe transferinde Şampiyonlar Ligi engeliKylian MbappeReal MadridTransfersParis Saint-GermainLigue 1LaLigaReal Madrid, Kylian Mbappe transferinde büyük bir aşama kaydetmiş olsa da bu transferi duyurmak o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMbappe görünüşe göre Madrid'e gidiyorAncak transfer henüz resmiyet kazanmadıŞampiyonlar Ligi, bu transferin duyurulmasının önünde bir engel