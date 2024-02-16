Real Madrid, Kylian Mbappe transferinde büyük bir aşama kaydetmiş olsa da bu transferi duyurmak o kadar kolay olmayacak gibi görünüyor.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Mbappe görünüşe göre Madrid'e gidiyor

Ancak transfer henüz resmiyet kazanmadı

Şampiyonlar Ligi, bu transferin duyurulmasının önünde bir engel