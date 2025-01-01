Real Madrid'den Arsenal'in yıldızına DÜNYA REKORU teklif!

Real Madrid'in Arsenal'in yıldızından vazgeçmeyeceği ve yaz aylarında stoper için dünya rekoru bir teklif sunmaya hazır olduğu bildirildi.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Arsenal'in yıldızı, Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor

Real Madrid savunma oyuncusunun peşinde

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