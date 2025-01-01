Real Madrid'den Arsenal'in yıldızına DÜNYA REKORU teklif!

GettySoham Mukherjee ve Can ÖzerReal Madrid'den Arsenal'in yıldızına DÜNYA REKORU teklif!Real MadridTransfersW. SalibaLa LigaArsenalPremier LigReal Madrid'in Arsenal'in yıldızından vazgeçmeyeceği ve yaz aylarında stoper için dünya rekoru bir teklif sunmaya hazır olduğu bildirildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaArsenal'in yıldızı, Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyorReal Madrid savunma oyuncusunun peşindeÇevresindekilerle temas kurmaya başladı bileFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱