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Carlo Ancelotti Real Madrid 2024Getty
Soham Mukherjee ve Can Özer

Real Madrid'den Arsenal'in yıldızına DÜNYA REKORU teklif!

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Real Madrid'in Arsenal'in yıldızından vazgeçmeyeceği ve yaz aylarında stoper için dünya rekoru bir teklif sunmaya hazır olduğu bildirildi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Arsenal'in yıldızı, Avrupa'nın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor
  • Real Madrid savunma oyuncusunun peşinde
  • Çevresindekilerle temas kurmaya başladı bile
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