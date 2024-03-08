Real Madrid başkanı Florentino Perez'den şok yanıt: "Kylian Mbappe de kim?"

(C)Getty Imagesİdil Erin TetikReal Madrid başkanı Florentino Perez'den şok yanıt: "Kylian Mbappe de kim?"Kylian MbappeReal MadridAlphonso DaviesTransfersParis Saint-GermainLaLigaBayern MunichLigue 1BundesligaFlorentino Perez, bir Real Madrid taraftarının Kylian Mbappe'yi transfer etmeleri gerektiği yönündeki tavsiyesine sürpriz bir yanıt verdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowReal Madrid, Mbappe transferi için yaz ayını bekliyorFransız golcüyle anlaşma büyük ölçüde sağlandıAncak Florentino Perez'in detay vermeye pek niyeti yok