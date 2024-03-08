Kylian-Mbappe(C)Getty Images
İdil Erin Tetik

Real Madrid başkanı Florentino Perez'den şok yanıt: "Kylian Mbappe de kim?"

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Florentino Perez, bir Real Madrid taraftarının Kylian Mbappe'yi transfer etmeleri gerektiği yönündeki tavsiyesine sürpriz bir yanıt verdi.

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  • Real Madrid, Mbappe transferi için yaz ayını bekliyor
  • Fransız golcüyle anlaşma büyük ölçüde sağlandı
  • Ancak Florentino Perez'in detay vermeye pek niyeti yok

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