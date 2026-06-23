Real Madrid: Aurélien Tchouaméni satışa çıktı, fiyat belirlendi

Aurélien Tchouaméni'nin geleceği Real Madrid'den uzak görünüyor. İspanyol basınının haberlerine göre, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu, José Mourinho'nun planlarında yer almıyor ve Mourinho, oyuncunun satışına yeşil ışık yaktı. Eski Monaco oyuncusunun sözleşmesi 2028'de sona eriyor ve Casa Blanca'dan ayrılmak istemese de, bir sezonu yedek kulübesinde geçirme lüksüne sahip değil.