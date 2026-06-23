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Real Madrid: Aurélien Tchouaméni satışa çıktı, fiyat belirlendi

Real Madrid
Transfers
A. Tchouameni

Aurélien Tchouaméni'nin geleceği Real Madrid'den uzak görünüyor. İspanyol basınının haberlerine göre, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu, José Mourinho'nun planlarında yer almıyor ve Mourinho, oyuncunun satışına yeşil ışık yaktı. Eski Monaco oyuncusunun sözleşmesi 2028'de sona eriyor ve Casa Blanca'dan ayrılmak istemese de, bir sezonu yedek kulübesinde geçirme lüksüne sahip değil.

  • FİYAT VAR

    Tchouaméni’nin geleceğinde Premier League yer alabilir: Orta saha için takviye arayışında olan Manchester United, bu oyuncuyu radarına aldı. Orta sahasını yenilemesi gereken Liverpool da bu oyuncuyla ilgileniyor. Transfer bedeli 40 milyon avro.

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