Madrid derbisinde her şey yaşandı; Arbeloa'nın Real'i beş gol ve bir kırmızı kartla maçı kazandı. Maç, öğleden sonra Barcelona'nın Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine yanıt veren Merengues'in 3-2 galibiyetiyle sona erdi ve takım liderin 4 puan gerisine geriledi. Cholo Simeone'nin takımı dördüncü sırada kaldı. Colchoneros, Bernabeu'dan başları eğik ayrıldı ve dördüncü sıraya geriledi; Cuma günü erken saatlerde Real Sociedad'ı yenen Villarreal'i geçmeyi başaramadı.
Çeviri:
Real Madrid-Atlético Madrid 3-2: Vinicius'tan iki gol, Valverde'den bir gol ve kırmızı kart
REAL MADRID-ATLETICO MADRID, MAÇIN ÖZETİ
Real Madrid-Atlético Madrid maçının skorunu açan isim, Serie A'da forma giymiş bir eski oyuncu oldu: Maçın 30. dakikasını biraz geçtikten sonra Ademola Lookman, Lunin'i (Courtois sakatlığı nedeniyle forma giyemedi) geçerek Simeone'nin takımını öne geçirdi. Blancos, ikinci yarıda Vinicius Junior'unpenaltıdan attığı gol ve Valverde'nin golüyle skoru tersine çevirdi. Valverde, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı attığı hat-trick ve Elche'ye karşı attığı golün ardından son dört maçta attığı gol sayısını beşe çıkardı. Skoru yeniden dengeleyen isim, 2020'den 2022'ye kadar Udinese'de forma giyen bir başka eski Serie A oyuncusu Nahuel Molina oldu. Molina, maçın bitimine yarım saat kala muhteşem bir gol attı, ancak birkaç dakika sonra Vinicius Junior'un attığı iki golle skor 3-2 oldu. Valverde'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle son çeyrek saati 10 kişi oynayan Real Madrid, maçın son dakikalarında zor anlar yaşadı.