Real Madrid-Atlético Madrid 3-2: Vinicius'tan iki gol, Valverde'den bir gol ve kırmızı kart

Real Madrid-Atlético Madrid maçının skorunu açan isim, Serie A'da forma giymiş bir eski oyuncu oldu: Maçın 30. dakikasını biraz geçtikten sonra Ademola Lookman, Lunin'i (Courtois sakatlığı nedeniyle forma giyemedi) geçerek Simeone'nin takımını öne geçirdi. Blancos, ikinci yarıda Vinicius Junior'unpenaltıdan attığı gol ve Valverde'nin golüyle skoru tersine çevirdi. Valverde, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı attığı hat-trick ve Elche'ye karşı attığı golün ardından son dört maçta attığı gol sayısını beşe çıkardı. Skoru yeniden dengeleyen isim, 2020'den 2022'ye kadar Udinese'de forma giyen bir başka eski Serie A oyuncusu Nahuel Molina oldu. Molina, maçın bitimine yarım saat kala muhteşem bir gol attı, ancak birkaç dakika sonra Vinicius Junior'un attığı iki golle skor 3-2 oldu. Valverde'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle son çeyrek saati 10 kişi oynayan Real Madrid, maçın son dakikalarında zor anlar yaşadı.