Van Dijk, Nisan 2025'te imzaladığı iki yıllık sözleşme uzatmasının son sezonunda bulunuyor. 20 Eylül'de Bournemouth karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Hollandalı oyuncu, kulübün yeni bir anlaşma konusunda henüz görüşmelere başlamadığını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcunun Merseyside'daki mevcut durumu konusunda sakin olduğu belirtilse de, yönetim cephesinden adım gelmemesi gelecek yaz La Liga'ya olası bir transfer ihtimaliyle ilgili yoğun spekülasyonlara yol açtı.

Kulüpte geçirdiği başarılı dört yıllık dönemde Liverpool formasıyla 200'den fazla maça çıkan Emile Heskey, Real Madrid'in prestijinin belirleyici olabileceğine inanıyor. Heskey, "Van Dijk, Liverpool'da sözleşmesinin sonuna geliyor ama şunu unutmamamız gerekiyor: Bazı kulüpler sizi istediklerinde, sözleşmeniz olsun ya da olmasın aklınızı çelerler ve Real Madrid de onlardan biri" dedi. "Bu yüzden aklının çelinmemiş olmasına şaşırırdım. Tek mesele, Liverpool'un bir başka büyük yıldızı daha sözleşmesinin sonunda ayrılırken bırakmasının bana iyi görünmemesi."

Eski İngiltere forveti, böylesine kilit bir ismin bonservissiz şekilde kaybedilmesinin kulübün konumuna ve taraftarlarına ciddi bir darbe olacağı yönündeki endişesini dile getirdi. Heskey, Casinolyze'ın aktardığına göre, Van Dijk'ın ileri yaşına rağmen hâlâ yüksek değere sahip bir varlık olduğunu belirtti. "Ve bu taraftarların da hoşuna gitmez çünkü yaşına rağmen hâlâ bir değeri var. Van Dijk'ın, Liverpool'daki konumu göz önüne alındığında bunu düşünmesi gerekiyor" diye ekledi ve görüşmelerin hassas doğasına dikkat çekti.