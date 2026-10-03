AFP
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'Real Madrid aklını çelecek' - Liverpool'a Virgil van Dijk için olası bedelsiz transfer uyarısı
Van Dijk için Madrid ihtimali beliriyor
Van Dijk, Nisan 2025'te imzaladığı iki yıllık sözleşme uzatmasının son sezonunda bulunuyor. 20 Eylül'de Bournemouth karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Hollandalı oyuncu, kulübün yeni bir anlaşma konusunda henüz görüşmelere başlamadığını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcunun Merseyside'daki mevcut durumu konusunda sakin olduğu belirtilse de, yönetim cephesinden adım gelmemesi gelecek yaz La Liga'ya olası bir transfer ihtimaliyle ilgili yoğun spekülasyonlara yol açtı.
Kulüpte geçirdiği başarılı dört yıllık dönemde Liverpool formasıyla 200'den fazla maça çıkan Emile Heskey, Real Madrid'in prestijinin belirleyici olabileceğine inanıyor. Heskey, "Van Dijk, Liverpool'da sözleşmesinin sonuna geliyor ama şunu unutmamamız gerekiyor: Bazı kulüpler sizi istediklerinde, sözleşmeniz olsun ya da olmasın aklınızı çelerler ve Real Madrid de onlardan biri" dedi. "Bu yüzden aklının çelinmemiş olmasına şaşırırdım. Tek mesele, Liverpool'un bir başka büyük yıldızı daha sözleşmesinin sonunda ayrılırken bırakmasının bana iyi görünmemesi."
Eski İngiltere forveti, böylesine kilit bir ismin bonservissiz şekilde kaybedilmesinin kulübün konumuna ve taraftarlarına ciddi bir darbe olacağı yönündeki endişesini dile getirdi. Heskey, Casinolyze'ın aktardığına göre, Van Dijk'ın ileri yaşına rağmen hâlâ yüksek değere sahip bir varlık olduğunu belirtti. "Ve bu taraftarların da hoşuna gitmez çünkü yaşına rağmen hâlâ bir değeri var. Van Dijk'ın, Liverpool'daki konumu göz önüne alındığında bunu düşünmesi gerekiyor" diye ekledi ve görüşmelerin hassas doğasına dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Bernabeu'nun transfer stratejisi
Haberlere göre Real Madrid, savunma seçeneklerini yüksek bir bonservis bedeline girmeden güçlendirmek için Van Dijk'ı birincil hedef olarak belirledi. İspanyol devi, son dönemde finansal istikrarı korurken dünya çapında bir kadroyu muhafaza etmek amacıyla sözleşmelerinin sonuna yaklaşan elit oyunculara odaklanarak transfer stratejisinde değişikliğe gitti.
Haberlere göre Florentino Perez, Ibrahima Konate'nin bedelsiz transferle Merseyside'dan Madrid'e gelmesini sağlayan formülü tekrarlamak istiyor. Fransız savunmacı İspanya'daki yaşama şimdiden uyum sağladı ve kulüp, onu eski savunma partneriyle yeniden bir araya getirmenin taktik düzenlerine anında katkı sağlayacağına inanıyor.
Anfield'da liderlik geçişi
Odak kaptanın geleceğinde kalmayı sürdürürken, Heskey de dikkatini Anfield'da bandı ileride kimin devralabileceğine çevirdi. Yardımcı kaptan Dominik Szoboszlai'yi Van Dijk'ın doğal halefi olarak gösteren Heskey, kulübe Macar oyuncunun geleceğini acil bir mesele olarak güvence altına alma çağrısı yaptı.
"Dominik Szoboszlai, Liverpool'un gelecekteki kaptanı," dedi Heskey, kısa süre önce verdiği röportajda. "Lider olan ve kontrolü eline alan biri olarak buna bakmaya başlamanız ve onu bir numaralı öncelik olarak bağlamaya çalışmanız gerekir. Sadece bunun için değil, onu oyuncu çekmek için bir araç olarak da kullanabilirsiniz. O fantastik bir oyuncu, harika bir insan ve harika bir lider ya da en azından dışarıdan bakıldığında öyle görünüyor. Böyle oyuncuları başkalarını cezbetmek için kullanabilirsiniz. Szoboszlai'yi takımda tutmak hayati önem taşıyor."
- Getty Images Sport
Barcelona, Van Dijk'e olan ilgisini azalttı
İlginç bir şekilde, Real Madrid onun hizmetlerini güvence altına almak konusunda istekliyken, ezeli rakibi Barcelona'nın ise ilgisinin soğuduğu bildiriliyor. Haberlere göre Hansi Flick, 36 yaşındaki bir savunmacıyı kadroya katma konusunda isteksiz; çünkü bunun La Masia akademisinden çıkan genç yeteneklerin önünü kesmesinden endişe ediyor. Bu durum, Hollandalı oyuncunun Liverpool'daki efsanevi döneminin, savunmanın merkezinde geçirdiği yaklaşık on yılın ardından nihayet sona erdiğine karar vermesi halinde, Madrid'i onun için başlıca talip konumuna getiriyor.
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