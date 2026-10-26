Ranocchia sözlerine şöyle devam etti: "Soyunma odasının içinden, Bremer gibi soyunma odasını hedef alan bir oyuncu... Bana göre bunlar... Ama bir kere bunu kamuoyu önünde söylüyorsun. Onun gibi bir oyuncu bunları kamuoyu önünde söyleyemez, içeride söylemelisin. Bu da bir soyunma odası için korkunç bir işaret."



