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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Ranocchia: "Juventus'ta Bremer'den soyunma odasına çok kötü bir mesaj"

Juventus
G. Bremer

Eski savunmacı, Lazio karşısındaki yenilginin ardından Brezilyalının sözlerine yeniden değindi.

Andrea Ranocchia, Inter'in eski savunmacısı ve şu anda yorumcu. Sportmediaset'e konuşan Ranocchia, Juventus'un mevcut kaptanı Gleison Bremer'in geçen hafta Lazio yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalara yeniden değindi: "Carnevali'nin açıklamaları korku yaratabilir, Spalletti'nin açıklamaları yerinde." Bu sözleri aktaran TuttoJuve.com'a göre Ranocchia, "Bana göre sindirmesi en zor ve teknik direktör için en endişe verici açıklamalar Bremer'inkiler" dedi.

  • Ranocchia sözlerine şöyle devam etti: "Soyunma odasının içinden, Bremer gibi soyunma odasını hedef alan bir oyuncu... Bana göre bunlar... Ama bir kere bunu kamuoyu önünde söylüyorsun. Onun gibi bir oyuncu bunları kamuoyu önünde söyleyemez, içeride söylemelisin. Bu da bir soyunma odası için korkunç bir işaret."


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