Raducioiu: "Modeller, şarap ve partiler, sirk gibi bir hayat. Milan'da haplar, Brescia'da iğneler"

Florin Raducioiu, bugün 56 yaşında olan, İtalya’da Bari, Brescia, Verona ve Milan formaları giymiş eski Rumen golcü, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda hayatını anlattı. Röportajın başlığı, karakterini anlatmak için fazlasıyla açıklayıcı: "Mankenler, şarap ve partiler, sirk gibi bir hayat. Milan'daki o haplar ve Brescia'daki iğneler...".





SAHA DIŞINDAKİ HAYATI

"Futbolculuğum döneminde kesinlikle bazı kötü alışkanlıklarım vardı. Monaco'da şaraba deliydim: 10 bin euroluk şişeler alıyordum, Monte Carlo'da lüks yemekler yiyordum. Emekli gibi yaşıyordum, biraz pişmanım. Biraz para biriktirip yatırım yapabilirdim. Aylık 80 bin euro kazandığın zamanlardı, o dönem için çok büyük paraydı. Şunu belirtmek istiyorum ki şu anda da ekonomik olarak iyiyim".





PARTİLER

"Milano'da, mümkün olduğunda Hollywood'da partiler yapardık, en çok ilgi gören Maldini'ydi. Verona'da ise Rumen bir fotomodele delicesine aşık oldum. 21 yaşındaydım, yakışıklı ve zengindim (gülüyor). Ben sirk gibi bir karakterdim. O ilişki bir yıl sürdü ve maçlarda zihnimi berrak tutmuyordu. Yıl sonunda küme düştük".





ANISI

"Bizi 94 Dünya Kupası'na taşıyan Galler-Romanya maçından sonra bir bara gittim ve bayılana kadar viski içip sarhoş oldum. Takside de kustum. Ertesi gün kalktım ve jetle Milanello'ya döndüm".



