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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Raducioiu: "Modeller, şarap ve partiler, sirk gibi bir hayat. Milan'da haplar, Brescia'da iğneler"

F. Raducioiu
AC Milan
FEATURES
Opinion
Union Brescia
Hellas Verona

Eski Rumen forvet, saha dışındaki düzensiz yaşamını anlatıyor

Florin Raducioiu, bugün 56 yaşında olan, İtalya’da Bari, Brescia, Verona ve Milan formaları giymiş eski Rumen golcü, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda hayatını anlattı. Röportajın başlığı, karakterini anlatmak için fazlasıyla açıklayıcı: "Mankenler, şarap ve partiler, sirk gibi bir hayat. Milan'daki o haplar ve Brescia'daki iğneler...".


SAHA DIŞINDAKİ HAYATI

"Futbolculuğum döneminde kesinlikle bazı kötü alışkanlıklarım vardı. Monaco'da şaraba deliydim: 10 bin euroluk şişeler alıyordum, Monte Carlo'da lüks yemekler yiyordum. Emekli gibi yaşıyordum, biraz pişmanım. Biraz para biriktirip yatırım yapabilirdim. Aylık 80 bin euro kazandığın zamanlardı, o dönem için çok büyük paraydı. Şunu belirtmek istiyorum ki şu anda da ekonomik olarak iyiyim".


PARTİLER

"Milano'da, mümkün olduğunda Hollywood'da partiler yapardık, en çok ilgi gören Maldini'ydi. Verona'da ise Rumen bir fotomodele delicesine aşık oldum. 21 yaşındaydım, yakışıklı ve zengindim (gülüyor). Ben sirk gibi bir karakterdim. O ilişki bir yıl sürdü ve maçlarda zihnimi berrak tutmuyordu. Yıl sonunda küme düştük".


ANISI

"Bizi 94 Dünya Kupası'na taşıyan Galler-Romanya maçından sonra bir bara gittim ve bayılana kadar viski içip sarhoş oldum. Takside de kustum. Ertesi gün kalktım ve jetle Milanello'ya döndüm".


  • BARESI

    "93 yazında Franco, Berlusconi'ye gidip, 'Raducioiu gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var' dedi. Aslında beni Milan'a getiren de oydu. Bunu asla unutmayacağım. Cenazesinde bulunmak isterdim ama ailemle birlikte Mykonos'taydım ve gelemedim. Çok ağladım. Franco insani bir mıknatıstı: her oyuncuyu peşinden gitmeye ve ona saygı duymaya iten bir karizması vardı".


    İTALYA'DAKİ TIBBİ TEDAVİLER

    "İtalya'da özel bazı tıbbi tedaviler gördüğüm doğru mu? Brescia'da damar içinden yapılan iğneler oluyorduk, pembe bir sıvı veriliyordu. Bunun tam olarak ne olduğunu hiç anlayamadım. Kimse bunları yaptırmak zorunda değildi. Doktorlar bunların mineral tuzları olduğunu söylüyordu ve seans yaklaşık yarım saat sürüyordu. Milan'da ise doktorlar isteyenlere hap veriyordu. Ara sıra ben de alıyordum: bana vitamin olduklarını söylüyorlardı. Maç sırasında nefesi artırıyor gibiydiler".



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