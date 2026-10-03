Fransa ile İtalya, Nations League mücadelesinden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve maçın öne çıkan ismi Milan orta saha oyuncusu Adrien Rabiot oldu. Maç sonunda Sky Sport mikrofonlarına konuşan Fransız futbolcu, hem yeni İtalya Milli Takımı’nı nasıl gördüğünü hem de uzun aranın ardından AC Milan ile geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Rabiot: “Milan ile 27 günde 9 maç oynayacağız, umarız sakatlanan olmaz”
İtalya
“İtalya iyi bir maç çıkardı, ama oyuna biz hükmettik ve kazanmayı hak ettik, Donnarumma 3-4 inanılmaz kurtarışla müthiş bir maç çıkardı. İtalya mücadele gücü açısından da iyi bir maç oynadı, Belçika’ya karşı ilk maçtaki yenilgiden sonra bir şeyler ortaya koydular ve bu da sürpriz değildi. Biz daha fazlasını yaptık ve daha çok pozisyon ürettik, daha fazlasını hak ediyorduk”
ZIDANE
"Zidane'ın gelişi mi? Çok fazla olumlu şey var. Bizden farklı şeyler istiyor; örneğin topu hemen geri kazanmak için hemen baskı yapmamızı, çok fazla bire bir oynamamızı ve güçlü bir takım ruhuna sahip olmamızı. Bu konuda birçok şey gösteriyoruz, hücumcular da çok koşuyor. İyi bir maç oldu".
Milan mı? Umarız sakat oyuncu yoktur
"Milan mı? Önce evimizde Belçika maçı var, grubu lider bitirmek için önemli olacak, ardından biraz nefes almak ve önümüzdeki maçlara odaklanmak için Milanello'ya dönmeden önce birkaç günümüz olacak. Sanırım 27-28 günde 9 maç var, zor olacak. Hazır olmalıyız, umarız çok fazla sakat olmaz. Şu an için pazartesi günü Belçika'ya karşı oynayacağımız maça odaklanmış durumdayım".
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