Rabiot: “Milan ile 27 günde 9 maç oynayacağız, umarız sakatlanan olmaz”

“İtalya iyi bir maç çıkardı, ama oyuna biz hükmettik ve kazanmayı hak ettik, Donnarumma 3-4 inanılmaz kurtarışla müthiş bir maç çıkardı. İtalya mücadele gücü açısından da iyi bir maç oynadı, Belçika’ya karşı ilk maçtaki yenilgiden sonra bir şeyler ortaya koydular ve bu da sürpriz değildi. Biz daha fazlasını yaptık ve daha çok pozisyon ürettik, daha fazlasını hak ediyorduk”