Rabiot: "Amorim ile henüz konuşmadım." Ancak annesi, Rabiot'un Milan'da kalacağını ima ediyor

1995 doğumlu, LesBleus’un ilk 11’inde yer alan ve şu ana kadar turnuvada mükemmel bir performans sergileyen oyuncuya, Milan’ın yeni teknik direktörünün son günlerde de kendisini arayıp aramadığı soruldu; o da şöyle yanıt verdi: “Bunu daha sonra konuşuruz...”. Rabiot, açıkça Dünya Kupası’na ve Salı günü Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda Fransa’nın İspanya ile oynayacağı yarı final maçına odaklanmak istiyor.