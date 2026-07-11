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France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Rabiot: "Amorim ile henüz konuşmadım." Ancak annesi, Rabiot'un Milan'da kalacağını ima ediyor

AC Milan
Transfers

Fransa milli takımıyla şu ana kadar mükemmel bir Dünya Kupası performansı sergileyen Rossoneri orta saha oyuncusu, Milano’daki geleceği hakkında konuştu.

Ruben Amorim’in çalıştırdığı Milan, Adrien Rabiot ile yeniden yola çıkıyor. Şu anda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden orta saha oyuncusu, Didier Deschamps’ın milli takım kampının dışında Rai tarafından röportaj yapıldı.



  • "BUNU DAHA SONRA KONUŞURUZ"

    1995 doğumlu, LesBleus’un ilk 11’inde yer alan ve şu ana kadar turnuvada mükemmel bir performans sergileyen oyuncuya, Milan’ın yeni teknik direktörünün son günlerde de kendisini arayıp aramadığı soruldu; o da şöyle yanıt verdi: “Bunu daha sonra konuşuruz...”. Rabiot, açıkça Dünya Kupası’na ve Salı günü Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda Fransa’nın İspanya ile oynayacağı yarı final maçına odaklanmak istiyor.

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  • PROJENİN MERKEZİNDE

    Oğlunun menajeri olan annesi Veronique de yanında bulunuyordu: Bayan Rabiot röportaj vermekten hoşlanmaz, ancak Rai muhabirinin aktardığına göre, oğlunun geleceğinin hâlâ Rossoneri formasıyla devam edeceğini ima etti. Dünya Kupası sona erdiğinde, oyuncu Amorim ile yeniden görüşecek ve Amorim, onu Milan’ın merkezinde oynatma niyetinde olduğunu bir kez daha vurgulayacak.

  • NAPOLI DENİYOR

    Geçtiğimiz haftalarda, adı sık sık, büyük hayranı Max Allegri’nin teknik direktörlüğünü üstleneceği Napoli ile anıldı; ancak Anguissa’nın transferi gerçekleşmedikçe, “Azzurri” orta sahada yeni transferler yapamaz.



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