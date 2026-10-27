Chritian Pulisic yoluna yine Milan'da devam edecek. Son saatlerde Milan ile ABD'li futbolcunun temsilcileri arasında prensip anlaşmasına varıldı ve sözleşmenin 2031'e kadar uzatılması konusunda mutabık kalındı. Bu süreçte, ABD'li oyuncunun vatandaşı Gerry Cardinale'nin onu projesinin simgesi yapma isteği belirleyici oldu. Eski Chelsea oyuncusu, kadronun en önemli isimlerinden biri ve kısa süre önce Milan forması giymeye devam etmek istediğini açıklamıştı.
Pulisic, Milan’la sözleşmesini yeniliyor: 2031’e kadar anlaşma
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Christian Pulisic, Milan'daki kariyerine devam edecek. Milan, ABD'li futbolcunun sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşma önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek.
Milan'ın merakla beklediği bu sözleşme uzatmasıyla kulüp, hücumdaki kilit oyuncularından birini takımda tutmayı garantilemeye hazırlanıyor. Pulisic içinse bu, yeniden gol atmasını kutlamanın en iyi yolu olacak. 1998 doğumlu futbolcu, hafta sonu oynanan Udinese karşılaşmasında gol perdesini açmıştı.
TERCİH
Şimdi sıra, sözleşmesini 2030'a kadar uzatacak Adrien Rabiot'ta: Pulisic, Milan projesine inandığı için imza atmaya karar verdi. Bununla birlikte, Milan'ın en çok kazanan futbolcularından biri olması için maaşında da bir düzenleme yapılacak. Sky'ın aktardığına göre bu, Amorim projesine duyulan güveni gösteriyor: Pulisic'in sözleşmesi 2027'de sona erecekti ancak Milan, sözleşmeyi 2028'e kadar uzatmak istediğini zaten belli etmişti. Artık en az 2031'e kadar kalacak ve Milan'ın sembol isimlerinden biri olacak.
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