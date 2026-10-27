Şimdi sıra, sözleşmesini 2030'a kadar uzatacak Adrien Rabiot'ta: Pulisic, Milan projesine inandığı için imza atmaya karar verdi. Bununla birlikte, Milan'ın en çok kazanan futbolcularından biri olması için maaşında da bir düzenleme yapılacak. Sky'ın aktardığına göre bu, Amorim projesine duyulan güveni gösteriyor: Pulisic'in sözleşmesi 2027'de sona erecekti ancak Milan, sözleşmeyi 2028'e kadar uzatmak istediğini zaten belli etmişti. Artık en az 2031'e kadar kalacak ve Milan'ın sembol isimlerinden biri olacak.