Salim ed-Devseri, Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü tutarken çekilmiş bir fotoğrafını ve 2022 yılında bu ödülle taçlandığı günden bir video klibini paylaştı. Dikkat çeken bu hamleler, beklenen tören öncesinde onun kıtasal başarısını yeniden gündeme taşıdı.

Ödülü hak ettiğini açıkça ilan eden doğrudan bir açıklama yapmamış olsa da, bu paylaşımların zamanlaması, rekabet yarışını etkileme isteğine dair yorumların önünü açtı.

Hilal'in kaptanı, ödülde daha önce iki kez taçlanarak olağanüstü bir sicile sahip ve ödülü üçüncü kez kazanarak tarihinde bu rakama ulaşan ilk oyuncu olmak ve eşi görülmemiş bir başarı elde etmek istiyor.

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Ancak Suudi Arabistan Millî Takımı'ndaki takım arkadaşı Firas el-Bureykan ve İranlı Alireza Beiranvand'dan gelen güçlü rekabet karşısında üçüncü unvana giden yol kolay görünmüyor.

Rakamlar açısından ise Salim, geçen sezondan bu yana Hilal ile çıktığı 36 maçta 11 gol atıp 10 asist yaptı. Ayrıca 2026 yılında Suudi Arabistan Millî Takımı ile 6 maça çıktı, bu maçlarda bir gol kaydetti ve Kral Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Bu bilanço onu rekabet çemberine sokan bir sonuç; fakat aynı zamanda, özellikle her oyuncunun adaylığını oluşturan başarıların ve koşulların farklılığı göz önüne alındığında, rakipleriyle kıyaslamanın da önünü açıyor.