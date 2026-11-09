Salem el-Devseri, 2026 Asya'nın en iyi futbolcusu ödülüne giden yolda, taç giymeyi hak ettiğini açıkça dile getirdiği doğrudan açıklamalardan uzak durmasına rağmen, tam bir sessizliği tercih etmedi.
Kıtanın spor kamuoyunun gözleri, Asya Futbol Konfederasyonu'nun yıllık ödül törenine 19 Kasım 2026 Perşembe günü ev sahipliği yapacak olan Tayland'ın başkenti Bangkok'a çevrildi.
Bakışlar "Asya'nın en iyi futbolcusu" tahtı için verilen çetin yarışa yönelmiş durumda. Salem el-Devseri, Ahli'nin yıldızı vatandaşı Firas el-Bureykan ve Tractor kalecisi İranlı Alireza Beiranvand ile kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Üçüncü top üzerine bahis oynayan Salem'in geçmişi, kıta kupalarını kaldıran el-Bureykan'ın kesinliği ve Alireza'nın Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansı arasında, tahminlere yer bırakmayan nefes kesen bir çekişme söz konusu. Peki bu merakla beklenen Asya gecesinde tacı kim kapacak?