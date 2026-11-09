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Psikolojik savaş: Salem el-Devseri, Asya'nın tahtını kapmak için Mbappe ve Yamal silahına nasıl başvurdu?

FEATURES
F. Al-Buraikan
S. Al-Dawsari
A. Beiranvand
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
Suudi Arabistan
İran
Fransa
İspanya

Şiddetli mücadele

Salem el-Devseri, 2026 Asya'nın en iyi futbolcusu ödülüne giden yolda, taç giymeyi hak ettiğini açıkça dile getirdiği doğrudan açıklamalardan uzak durmasına rağmen, tam bir sessizliği tercih etmedi.

Kıtanın spor kamuoyunun gözleri, Asya Futbol Konfederasyonu'nun yıllık ödül törenine 19 Kasım 2026 Perşembe günü ev sahipliği yapacak olan Tayland'ın başkenti Bangkok'a çevrildi.

Bakışlar "Asya'nın en iyi futbolcusu" tahtı için verilen çetin yarışa yönelmiş durumda. Salem el-Devseri, Ahli'nin yıldızı vatandaşı Firas el-Bureykan ve Tractor kalecisi İranlı Alireza Beiranvand ile kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Üçüncü top üzerine bahis oynayan Salem'in geçmişi, kıta kupalarını kaldıran el-Bureykan'ın kesinliği ve Alireza'nın Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansı arasında, tahminlere yer bırakmayan nefes kesen bir çekişme söz konusu. Peki bu merakla beklenen Asya gecesinde tacı kim kapacak?

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    Salem dolaylı mesajları tercih ediyor

    Salim ed-Devseri, Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü tutarken çekilmiş bir fotoğrafını ve 2022 yılında bu ödülle taçlandığı günden bir video klibini paylaştı. Dikkat çeken bu hamleler, beklenen tören öncesinde onun kıtasal başarısını yeniden gündeme taşıdı.

    Ödülü hak ettiğini açıkça ilan eden doğrudan bir açıklama yapmamış olsa da, bu paylaşımların zamanlaması, rekabet yarışını etkileme isteğine dair yorumların önünü açtı.

    Hilal'in kaptanı, ödülde daha önce iki kez taçlanarak olağanüstü bir sicile sahip ve ödülü üçüncü kez kazanarak tarihinde bu rakama ulaşan ilk oyuncu olmak ve eşi görülmemiş bir başarı elde etmek istiyor.

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    Ancak Suudi Arabistan Millî Takımı'ndaki takım arkadaşı Firas el-Bureykan ve İranlı Alireza Beiranvand'dan gelen güçlü rekabet karşısında üçüncü unvana giden yol kolay görünmüyor.

    Rakamlar açısından ise Salim, geçen sezondan bu yana Hilal ile çıktığı 36 maçta 11 gol atıp 10 asist yaptı. Ayrıca 2026 yılında Suudi Arabistan Millî Takımı ile 6 maça çıktı, bu maçlarda bir gol kaydetti ve Kral Kupası şampiyonluğunu elde etti.

    Bu bilanço onu rekabet çemberine sokan bir sonuç; fakat aynı zamanda, özellikle her oyuncunun adaylığını oluşturan başarıların ve koşulların farklılığı göz önüne alındığında, rakipleriyle kıyaslamanın da önünü açıyor.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Mbappé ve Yamal: Açık bir kampanya ve "altını" kapan Kane

    Son Ballon d'Or töreni öncesinde Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé ve Barcelona'nın kanat oyuncusu İspanyol Lamine Yamal, oylama yapanların kararını beklemekle yetinmedi; aksine ödülü kimin daha çok hak ettiği konusunda açık bir tartışmaya girdi.

    Fransız yıldız, "L'Équipe" gazetesine verdiği bir röportajda, hiçbir oyuncunun kendisinden daha iyi bir sezon geçirmediğini ve ödülü hak ettiğini, bireysel etkisine ve fark yaratma kabiliyetine dayanarak ifade etti.

    Lamine Yamal ise hırsını dile getirirken daha nettti; kazandığı takım kupaları ve bireysel istatistiklerine dayanarak ödülü hak ettiğini açıkladı.

    Buna karşılık Harry Kane, tanıtım amaçlı açıklamalardan uzak durmayı tercih etti ve Bayern Münih ile milli takımda ortaya koyduğu performansın kendi adına konuşmasına izin verdi; 65 maçta 73 gol kaydettikten sonra yarışı kendi lehine çevirdi.

    Bu deneyim, kişisel tanıtımın mutlaka zafer garantisi vermediğini, sessizliğin de yarıştan uzak kalmak anlamına gelmediğini ortaya koyuyor. Zira ödül, sonuçta oylama kriterlerine ve sezon değerlendirmesine bağlıdır; yalnızca medyadaki görünürlüğün büyüklüğüne ya da oyuncunun tören öncesinde dikkat çekme kabiliyetine değil.

    İşte bu noktada Salem'in deneyimi farklı görünüyor; kendisi ödülü hak ettiğini açıkça dile getirmedi, ancak başarılarına dolaylı bir yolla yeniden ışık tuttu.

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    El-Breikan ve Beiranvand: Farklı kriterlerde bir rekabet

    Buna karşılık Firas el-Bureykan, güçlü bir dosyaya sahip ve bu durum şansını destekliyor. Zira Elit AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japon Machida Zelvia karşısında Ehli'nin tarihi galibiyet golüne, ilk uzatma devresinin altıncı dakikasında imza atarak takımına kıta kupasını kazandırdı ve kupanın üst üste ikinci sezon da takımda kalmasına katkı sağladı.

    El-Bureykan'ın hanesi Asya başarısıyla sınırlı kalmadı; zira Ehli'nin kulüp tarihinde ikinci kez Suudi Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu. Ayrıca Suudi Arabistan'ın şampiyon olduğu Körfez Kupası'nda milli takımın en öne çıkan isimlerinden biriydi; finalde bir gol kaydetti ve turnuvayı 3 golle gol kralı olarak tamamladı. Bu başarılar, er-Rakıi forvetine kupalar ve kritik anlarda etki bırakma dosyasında açık bir üstünlük kazandırıyor.

    İranlı Alireza ise final listesindeki farklı bir durumu temsil ediyor; çünkü adaylar arasındaki tek kaleci konumunda ve bu, 1996 yılında Suudi Mohammed el-Deayea'nın adaylığından bu yana tekrarlanmayan nadir bir durum.

    2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansı, yarışmadaki varlığının en önemli nedenlerinden biriydi; özellikle gol gelmeyen beraberlikle sonuçlanan Belçika karşılaşmasında, isabetli yedi şutu kurtardı ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

    Alireza ayrıca Dünya Kupası'nda İran milli takımının üç maçının tamamında görev aldı ve 90 milli maça ulaşarak milli takım tarihinde en çok forma giyen kaleci oldu.

    Kulüpler düzeyinde ise Tractor'un dört yıl aradan sonra Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna ulaşmasına yardımcı oldu; turnuvada 9 maçta görev aldı ve bunların 5'inde kalesini gole kapattı. Bunun yanı sıra İran Ligi'nin ikinci sırada tamamlanmasına da katkı sağladı.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ödülü Salem mi kapacak yoksa Mbappe ve Yamal deneyimi mi tekrarlanacak?

    Dolayısıyla manzara sadece Salem el-Devseri'nin paylaşımları ya da hesapları üzerinden gönderdiği mesajlarla sınırlı kalmıyor; bireysel rakamların takımsal kupalarla ve belirleyici anlarla iç içe geçtiği bir yarışı konu alıyor.

    Hilal'in kaptanı ödülle ilişkili olağanüstü bir geçmişe sahip ve üçüncü kez bu unvanı kazanarak yeni bir sayfa yazmak istiyor. Ancak kendileri de ağır başarılar taşıyan rakiplerle karşı karşıya; başlarında ise adı Ehli'nin ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın şampiyonluklarındaki belirleyici anlarla anılan el-Burkan geliyor.

    Ve soru hâlâ geçerli: Salem'in dolaylı mesajları, kazanan açıklanmadan önce varlığını güçlendirmeyi ve ilgiyi üzerine çekmeyi başaracak mı, yoksa Harry Kane'de olduğu gibi sonunda belirleyici olan oyuncuların sahada ortaya koyduğu şey mi olacak? Çünkü Ballon d'Or'un son deneyimi, açık kampanyaların yarışı tek başına belirlemediğini ve adayların sesi ne kadar yükselirse ya da medyadaki varlığı ne kadar artarsa artsın, nihai kararın oy verenlerin elinde kaldığını kanıtladı.