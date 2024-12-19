PSG'nin kalecisi Donnarumma'nın geçirdiği korkunç sakatlık tüyler ürpertti

GettyChris Burton ve Can ÖzerPSG'nin kalecisi Donnarumma'nın geçirdiği korkunç sakatlık tüyler ürperttiG. DonnarummaParis Saint-Germain1. LigAS Monaco - Paris Saint-GermainAS MonacoParis Saint-Germain, Monaco karşısında korkunç bir yüz yaralanması geçiren Gianluigi Donnarumma'nın durumu hakkında bilgi verdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaİtalyan kaleci Songo'ya takıldıYüzüne krampon darbesi aldıMuhtemelen 2024'ün son fikstürünü kaçıracakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱