Gianluigi Donnarumma face injury PSG 2024-25Getty
Chris Burton ve Can Özer

PSG'nin kalecisi Donnarumma'nın geçirdiği korkunç sakatlık tüyler ürpertti

G. DonnarummaParis Saint-Germain1. LigAS Monaco - Paris Saint-GermainAS Monaco

Paris Saint-Germain, Monaco karşısında korkunç bir yüz yaralanması geçiren Gianluigi Donnarumma'nın durumu hakkında bilgi verdi.

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