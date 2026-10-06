PSG, gelecekteki stadının yerini, aday üç şehirle yapılacak nihai görüşmenin ardından önümüzdeki haftalarda görkemli bir şekilde açıklayacak. İlk kez dört yıl önce duyurulan yeni büyük stat projesi, nihayet belirleyici bir aşamaya giriyor. Le Parisien'in haberine göre, dev altyapı projesine ilişkin nihai karar artık çok yakın.

Başkent kulübü, merakla beklenen bu görüşmenin sonunda son seçimini açıklayarak belirsizliğe nihayet son vermekte kararlı. PSG'nin, geçen yıl tam da bu dönemde söz verildiği gibi, bu karmaşık dosyada net bir karar vermesinin zamanı geldi.