Getty Images Sport
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PSG'nin 2 milyar euroluk stadyum ana planı, nihai karar yaklaşırken ortaya çıktı
PSG için karar zamanı
PSG, gelecekteki stadının yerini, aday üç şehirle yapılacak nihai görüşmenin ardından önümüzdeki haftalarda görkemli bir şekilde açıklayacak. İlk kez dört yıl önce duyurulan yeni büyük stat projesi, nihayet belirleyici bir aşamaya giriyor. Le Parisien'in haberine göre, dev altyapı projesine ilişkin nihai karar artık çok yakın.
Başkent kulübü, merakla beklenen bu görüşmenin sonunda son seçimini açıklayarak belirsizliğe nihayet son vermekte kararlı. PSG'nin, geçen yıl tam da bu dönemde söz verildiği gibi, bu karmaşık dosyada net bir karar vermesinin zamanı geldi.
- AFP
Parc des Princes'teki mücadele
Yıllardır kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, Parc des Princes'in kalıcı olarak satın alınmasına izin vermesi için Paris Belediyesi üzerinde sürekli baskı kuruyor. Kulüp sahipliği, tarihi mekânı modernize edilmiş, kapasitesi artırılmış ve başkent kulübünün renklerine adanmış bir çevreyle çevrili bir stadyuma dönüştürmekte kararlı. Son belediye seçim kampanyası sırasında kapı aralanmış gibi görünse de nihai fiyatın gerçekliği, fiili maliyetler ve geliştirme projesi bunun çok farklı olduğunu ortaya koydu.
Tüm bu engellere rağmen, Paris Belediyesi son Paris Konseyi'nin ardından kulislerde konuşulanlara göre görüşmelerin "doğru yönde ilerlediğinde" ısrar ediyor. Belediye, Porte d'Auteuil'den Porte de Saint-Cloud'a kadar olan manzarayı tamamen dönüştürecek anıtsal bir kentsel dönüşüm projesi öngörüyor.
Akıl almaz 2 milyar €
Perde arkasında mimarlar, şu anda 70 bin seyirci kapasiteli önerilen bir stadyum projesini sunmak için durmaksızın çalışıyor. Maliyetler dudak uçuklatıyor; zira iddialı planlar, büyük bir kamusal yaya alanı inşa edebilmek için bitişikteki Paris çevre yolunun üstünün kapatılmasını gerektiriyor. Bu yeni alanda kulübün temel binaları, özel bir müze, resmi kulüp mağazası ve Al-Khelaifi'nin çok değer verdiği padel kortları da dahil olmak üzere çeşitli spor sahaları yer alacak.
Bu görkemli vizyonun beraberinde gerçekten devasa bir toplam maliyet geliyor. Stadyumun doğrudan satın alınmasını, kapsamlı inşaat çalışmalarını ve çevredeki kentsel gelişim projelerini kapsayan toplam faturanın 2 milyar €'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.
- Getty Images Sport
Üç rakip şehir arasında seçim yapmak
Çoğu taraftar için mutlak öncelik Parc des Princes'te kalmak olsa da, PSG gelecekte hangi yolu seçeceğine dair net bir işaret vermiyor. Poissy ve Massy banliyölerinde bulunan alternatif projeler hâlâ varlığını koruyor ve güçlü bir seçenek olarak masada duruyor. Banliyödeki bu iki uygulanabilir seçeneğin de kulübün uzun vadeli geleceği açısından kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunuyor.
Nihai karar, eninde sonunda Paris Belediyesi ile kalıcı bir satış konusunda son bir anlaşmaya varılmasına bağlı olabilir. Yerel yönetim başlangıçta stadı doğrudan satmayı reddetti, ancak Katar'ın Paris'in efsanevi tesisini satın almasına ve takımı evinde tutmasına izin vermek için muhtemelen geri adım atmak zorunda kalacak.
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