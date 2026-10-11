Rayo Vallecano'nun Athletic Club ile oynadığı La Liga maçı, taraftarların yoğun protestoları nedeniyle 13 dakikalık aktif oyunun ardından kesin olarak tatil edildi. Ev sahibi takım taraftarları, saha içine yönetime karşı mesajlar taşıyan misketler ve kâğıt uçaklar attı; bu da nihai karar alınmadan önce iki kez oyunun durmasına yol açtı.

Vallecas tribünleri hayal kırıklığı yaşamak yerine, tatil kararını bir zafer gibi kutladı; "La Vida Pirata" tezahüratları yaptı ve sabırları nedeniyle Athletic Club oyuncularını alkışladı.

Başkan Raul Martin Presa, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.