PGS Photo Agency
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'Presa, şimdi git!' - Rayo Vallecano taraftarları, maçın tatil edilmesini zafer gibi kutladı
Organize taraftar isyanının ardından maç tatil edildi
Rayo Vallecano'nun Athletic Club ile oynadığı La Liga maçı, taraftarların yoğun protestoları nedeniyle 13 dakikalık aktif oyunun ardından kesin olarak tatil edildi. Ev sahibi takım taraftarları, saha içine yönetime karşı mesajlar taşıyan misketler ve kâğıt uçaklar attı; bu da nihai karar alınmadan önce iki kez oyunun durmasına yol açtı.
Vallecas tribünleri hayal kırıklığı yaşamak yerine, tatil kararını bir zafer gibi kutladı; "La Vida Pirata" tezahüratları yaptı ve sabırları nedeniyle Athletic Club oyuncularını alkışladı.
Başkan Raul Martin Presa, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.
- PGS Photo Agency
Taraftar grubu, istifa çağrısı yapan sert bir açıklama yayımladı
Durdurmanın ardından, Rayo taraftar dernekleri platformu, protestonun tesis yönetimi, stat imtiyazları ve Butarque'a geçici taşınma konularında yıllardır biriken hayal kırıklığını yansıttığını açıklayan resmi bir bildiri yayımladı.
Bildiride, "Yaşananlar bardağı taşıran bir bıkkınlığın yansımasıdır. Presa, şimdi git" ifadeleri yer aldı.
"Bu durum sürdürülemez. Rayismo buna izin vermeyecek."
Ivan Balliu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular, stat dışında taraftarlarla doğrudan konuşarak takımın onların hayal kırıklığını anladığı konusunda güvence verdi.
Mekânın kapanması yaklaşırken Athletic Club evine dönüyor
Athletic Bilbao, La Liga'nın maçın pazar günü oynanmayacağını doğrulamasının ardından kadrosunun Bilbao'ya döndüğünü açıkladı. Bask ekibi, deplasmana giden taraftarlara bilet ücretlerinin tamamının iade edileceğini duyururken, oyuncu Inaki Williams da kaotik olaylar sırasında kadronun neler olup bittiğinden habersiz kaldığını belirtti.
Rayo Vallecano, şimdi RFEF Disiplin Komitesi tarafından bir ila üç maç arasında değişen olası bir stat kapatma cezasıyla karşı karşıya.
Karşılaşmanın ileri bir tarihte seyircisiz olarak yeniden planlanması bekleniyor.
- Alterphotos
Yaptırımlar beklenirken odak Getafe derbisine kayıyor
Polisin Vallecas'ta güvenliği garanti altına alamaması nedeniyle Rayo teknik direktörü Benat San Jose, takımın pazar günü antrenmanlara döneceğini doğruladı. Takım, 19 Ekim'de Getafe ile deplasmanda oynayacağı derbiye odaklanacak.
La Liga, bu davranışı kınadı ve maç için yeni tarihin ilerleyen dönemde açıklanacağını doğruladı.
Rayo Vallecano, İspanyol futbol otoritelerinden gelecek resmi disiplin kararlarını bekliyor.
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