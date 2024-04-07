Tottenham, stadyumun yakınında bir kişinin ölü bulunmasının ardından Nottingham Forest ile oynanacak maçın planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Londra Stadı yakınlarında ölümcül saldırı

Soruşturma devam ediyor

Maç planlandığı gibi oynanacak