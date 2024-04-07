Tottenham Hotspur stadium Getty Images
Can Özer

Premier Lig'de Tottenham - Nottingham Forest maçı öncesi ölüm haberi

Tottenham HotspurPremier LigTottenham Hotspur - Nottingham ForestNottingham Forest

Tottenham, stadyumun yakınında bir kişinin ölü bulunmasının ardından Nottingham Forest ile oynanacak maçın planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Londra Stadı yakınlarında ölümcül saldırı
  • Soruşturma devam ediyor
  • Maç planlandığı gibi oynanacak

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