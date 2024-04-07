Getty Images Can ÖzerPremier Lig'de Tottenham - Nottingham Forest maçı öncesi ölüm haberiTottenham HotspurPremier LigTottenham Hotspur - Nottingham ForestNottingham ForestTottenham, stadyumun yakınında bir kişinin ölü bulunmasının ardından Nottingham Forest ile oynanacak maçın planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaLondra Stadı yakınlarında ölümcül saldırıSoruşturma devam ediyorMaç planlandığı gibi oynanacak