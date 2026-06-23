Taraftarlar sızan görüntüleri affetmedi ve öfkelerini özellikle CR7’ye yöneltti: A’ Bola tarafından yapılan bir ankette, taraftarların çoğunluğu bu akşamki ilk on bir konusunda görüşlerini dile getirdi ve sonuç şaşkınlık yarattı. Taraftarların büyük bir kısmı, Al-Nassr’ın yıldız oyuncusunun ilk on birde yer almamasını istiyor; onun yerine, Milan’ın da transfer hedeflerinden biri olan PSG’den Goncalo Ramos’un oynamasını istiyor.