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Portekiz’de taraftarlar kararını verdi: Cristiano Ronaldo’yu takımdan çıkarın

Portekiz

Portekizli taraftarların bu konuda hiçbir şüphesi yok; bir ankette isteklerini açıkça dile getirdiler: 5 kez Altın Top ödülünü kazanan oyuncu ilk 11'de oynamamalı...

Portekiz’in ilk finali ve taraftarlar kararını verdi: Cristiano Ronaldo dışarıda. Palm Beach’te Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçın berabere sonuçlanmasının ardından, Roberto Martinez’in milli takımı için huzur ortadan kalktı ve takım, matematiksel açıdan değil, Fabio Cannavaro’nun Özbekistan’ına karşı kesin bir cevap verme konusundaki ahlaki zorunluluk açısından tek bir sonuçla Houston’a indi.



  • CR7 İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan hayal kırıklığı yaratan beraberlik ile bugün Özbekistan ile oynanacak maç arasındaki hafta, hiç de sakin geçmedi; dışardan gelen söylentiler, Cristiano Ronaldo’nun kadroda yer almasıyla ilgili tartışmalar ve hatta bazen sözlerinin eylemleriyle örtüşmeyen oyuncuların şikayetleriyle (örneğin Joao Neves) damgalandı.





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  • AİLELER, PLAJLAR VE EĞLENCE

    Tamamen izole bir ortamda bulunmasına ve tüm dikkatini sahaya vermesine rağmen, kamuoyuna yaptığı açıklamalar, Florida’da sergilenen performansa yönelik eleştiriler karşısında bir miktar tedirginliğini ortaya koydu. Ailelerin ve plajların takımı dikkatini dağıttığına dair efsaneyi çürütme çabası ile hayal kırıklığı yaratan performansın acı gerçeği arasında kalan teknik direktör, Dünya Kupası’nın ne kadar zorlu bir turnuva olduğunun farkına vardı.



  • CRISTIANO RONALDO DIŞARIDA

    Taraftarlar sızan görüntüleri affetmedi ve öfkelerini özellikle CR7’ye yöneltti: A’ Bola tarafından yapılan bir ankette, taraftarların çoğunluğu bu akşamki ilk on bir konusunda görüşlerini dile getirdi ve sonuç şaşkınlık yarattı. Taraftarların büyük bir kısmı, Al-Nassr’ın yıldız oyuncusunun ilk on birde yer almamasını istiyor; onun yerine, Milan’ın da transfer hedeflerinden biri olan PSG’den Goncalo Ramos’un oynamasını istiyor.

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