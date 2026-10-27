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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

Polisle çatışmalar ve ciddi hatalar: Ballon d'Or töreninde kaos

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Bayern Münih
İngiltere
İspanya
Fransa
Almanya

Londra'daki törenden başka bir kare

Yetmiş yıllık tarihinde ilk kez Altın Top ödül töreni Londra'da düzenleniyordu; organizatörler törenin yapılacağı mekân olarak ünlü London Palladium tiyatrosunu seçmişti.

İngiltere'nin kaptanı ve Bayern Münih'in ideal forveti Harry Kane, pazartesi gecesi kariyerinde ilk kez Altın Top'u kazanarak ülkesine dönmüş olsa da, gecenin geri kalan olayları o kadar kolay geçmedi.

"BBC" kanalı, töreni kaotik hale getiren bazı olayları gözler önüne sererek şu soruları sordu: "Organizatörler kazananların isimlerini erken mi açıkladı, yoksa bu sadece küçük bir hata mıydı? Tören neden gecikti ve seyirciler neden ıslık çaldı?".

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Trafik yoğunluğu ve coşkulu taraftar

    Londra'da trafik herhangi bir gün sorun çıkarabilir, ancak Ballon d'Or töreninin organizatörlerinin talihsizliğine, bu büyük etkinliği ünlü alışveriş bölgesi Oxford Caddesi'nin trafiğe kapandığı günde, caddeye yalnızca birkaç adım mesafede düzenlemeyi seçmişlerdi.

    Bu durum, etkinlik girişindeki büyük kalabalıkla birleşince, çok sayıda davetlinin gecikmesine ve başlangıcın 45 dakika ertelenmesine yol açtı.

    Tören başladığında ise coşkulu ve gürültülü bir seyirci kitlesi, yaklaşık iki buçuk saat süren merasim boyunca yerini aldı. Birçok defa sunucular Kate Scott ve Thierry Henry, seyirciler oyuncuların isimlerini tezahürat halinde haykırırken yayını geçici olarak durdurmak zorunda kaldı; ayrıca reklam aralarında birçok yuhalama anı da kaydedildi.

    İki ana kategoride kazananlar olarak Harry Kane ve Alexia Putellas'ın ödülünü almasının ardından, ikili daha sonra ayrı basın toplantılarında dünya basınına konuştu.

    Gazeteciler Putellas'a soru sorabildi, ancak Kane'e soru sorması için yalnızca erkekler seçildi; birçok kadın gazetecinin denemeleri görünüşe göre görmezden gelindi ve Ballon d'Or ödülü ekibi bu durum için özür diledi.

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    Polisle çatışmalar

    Yüzlerce kişi, kırmızı halıdaki futbolun en parlak yıldızlarına bir an olsun göz atabilmek için Londra Palladium Tiyatrosu'nun dışında toplandı; bileti olmayanların girişini engellemek amacıyla metal çitler ve bariyerlerden oluşan bir güvenlik kordonu oluşturuldu.

    Ancak BBC Sport ekibi, bu bariyerlere tırmanıldığına, bunların kırıldığına ve yerlerinden söküldüğüne tanık oldu; bariyerleri geçmeyi başaran pek çok kişi de güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

    Ortam zaman zaman gergindi; sosyal medyada yer alan görüntüler, taraftarlarla güvenlik görevlileri ve polis arasındaki arbedeleri gösterdi.

    Başkent polisinin sözcüsü BBC Sport'a, "kalabalığın davranışına ve olası bir kamu düzeni ihlaline ilişkin endişelerin ortaya çıkmasının ardından" görevlilerden yardım istendiğini açıkladı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "GMT ile saat 19.49'da, Madde 35 uyarınca bir dağılma emri verildi ve bu emir, 27 Ekim Salı günü saat 04.00'e kadar yürürlükte kaldı."

    Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Görevliler, polise doğru iskele kelepçeleri ve tuğla atmaya başlayan kalabalığı dağıttı. Görevlilerin hiçbiri yaralanmadı."

    Devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Akşamın ilerleyen saatlerinde görevliler, komşu bir binaya tırmanan görece az sayıda kişiyle ilgilendi."

    Açıklamada, biri dağılma emrini ihlal ettiği, diğeri ise kargaşa çıkarma ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla olmak üzere iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Büyük hatalar

    Karışıklık ve kaos, törenin başlamasına saatler kala, Altın Top ödülünün resmi internet sitesinin Harry Kane'in erkekler ödülünü kazandığını duyuran bir makale yayınlamasının ardından başladı.

    Yapılan daha fazla araştırma, erkekler ve kadınlar ödüllerini kazanmaya aday gösterilen bazı diğer isimler hakkında da benzer makalelerin yayınlandığını ortaya çıkardı; bunların arasında Real Madrid oyuncusu Kylian Mbappé ve London City Lionesses oyuncusu Bouhaddi de vardı.

    Bu gerçek bir hata mıydı? Yoksa insanların dikkatini Kane'in erken açıklamasından uzaklaştırma girişimi miydi? Ki bu açıklamanın doğru olduğu elbette ortaya çıktı.

    Altın Top ödülünün bir sözcüsü, dün gece BBC Sport'a makalelerin "yanlışlıkla internette yayınlandığını" açıkladı.

    Resmi sözcü şunları söyledi: "Bu makaleler tüm adaylar için hazırlanmıştı ve hiçbir şekilde sonuçların ya da nihai sıralamaların bir göstergesi olarak değerlendirilmemelidir."

    Altın Top ödülünün resmi sosyal medya hesapları da iki kadın adayın ismini yanlış kullandı; "Alexia Putellas"ı kazandığı için tebrik etti ve paylaşım daha sonra silindi.


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