Yüzlerce kişi, kırmızı halıdaki futbolun en parlak yıldızlarına bir an olsun göz atabilmek için Londra Palladium Tiyatrosu'nun dışında toplandı; bileti olmayanların girişini engellemek amacıyla metal çitler ve bariyerlerden oluşan bir güvenlik kordonu oluşturuldu.

Ancak BBC Sport ekibi, bu bariyerlere tırmanıldığına, bunların kırıldığına ve yerlerinden söküldüğüne tanık oldu; bariyerleri geçmeyi başaran pek çok kişi de güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı.

Ortam zaman zaman gergindi; sosyal medyada yer alan görüntüler, taraftarlarla güvenlik görevlileri ve polis arasındaki arbedeleri gösterdi.

Başkent polisinin sözcüsü BBC Sport'a, "kalabalığın davranışına ve olası bir kamu düzeni ihlaline ilişkin endişelerin ortaya çıkmasının ardından" görevlilerden yardım istendiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "GMT ile saat 19.49'da, Madde 35 uyarınca bir dağılma emri verildi ve bu emir, 27 Ekim Salı günü saat 04.00'e kadar yürürlükte kaldı."

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Görevliler, polise doğru iskele kelepçeleri ve tuğla atmaya başlayan kalabalığı dağıttı. Görevlilerin hiçbiri yaralanmadı."

Devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Akşamın ilerleyen saatlerinde görevliler, komşu bir binaya tırmanan görece az sayıda kişiyle ilgilendi."

Açıklamada, biri dağılma emrini ihlal ettiği, diğeri ise kargaşa çıkarma ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla olmak üzere iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.