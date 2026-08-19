Pogba, resmen açıklandı: Monaco’dan ayrıldı. Şimdi MLS ya da Arabistan yolu görünüyor

Monaco ve Paul Pogba, bir yıllık iş birliklerinin sona erdiğini ortak bir açıklamayla duyurdu.
AS Monaco CEO’su Thiago Scuro, ortak açıklamada, “Buraya geldiğinde bunun büyük bir meydan okuma, cesur ve iddialı bir girişim olduğunu kendisine anlatmıştık” dedi. “Elbette sonuç umduğumuz gibi olmadı, ancak bu durum, kulübe dönüşüne eşlik eden heyecanı ya da Paul’ün bu süreçte formunu ve profesyonel futbolu yeniden bulmuş olmasını gölgelememeli. Paul’ün soyunma odasına kattıkları, özellikle de engin tecrübesini sürekli paylaştığı ve tavsiyelerde bulunduğu genç oyuncular açısından, paha biçilemezdi; tavrı da örnek niteliğindeydi.” “İlk etapta iyileşme sürecini geçirmek için Monaco’da kalacak.”