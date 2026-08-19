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Paul Pogba Monaco 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Pogba, resmen açıklandı: Monaco’dan ayrıldı. Şimdi MLS ya da Arabistan yolu görünüyor

AS Monaco
Transfers
P. Pogba
Juventus

Orta saha oyuncusu ile Prenslik kulübü, sadece bir yıl süren birlikteliklerinin sona erdiğini ortak bir açıklamayla duyurdu.

Monaco ve Paul Pogba, bir yıllık iş birliklerinin sona erdiğini ortak bir açıklamayla duyurdu.


AS Monaco CEO’su Thiago Scuro, ortak açıklamada, “Buraya geldiğinde bunun büyük bir meydan okuma, cesur ve iddialı bir girişim olduğunu kendisine anlatmıştık” dedi. “Elbette sonuç umduğumuz gibi olmadı, ancak bu durum, kulübe dönüşüne eşlik eden heyecanı ya da Paul’ün bu süreçte formunu ve profesyonel futbolu yeniden bulmuş olmasını gölgelememeli. Paul’ün soyunma odasına kattıkları, özellikle de engin tecrübesini sürekli paylaştığı ve tavsiyelerde bulunduğu genç oyuncular açısından, paha biçilemezdi; tavrı da örnek niteliğindeydi.” “İlk etapta iyileşme sürecini geçirmek için Monaco’da kalacak.”


  • "Umarım kadar çok maç oynayamamış olsam da, onların formasını giyme fırsatı için her zaman minnettar olacağım", diyen Pogba, Monaco formasıyla oyuna sonradan girerek altı maça çıktı.


    1993 doğumlu, Juventus'un eski oyuncusu Pogba'nın geleceği için, 2018'de Fransa ile Dünya Kupası kazanan futbolcunun Suudi Arabistan ya da MLS'ye gidebileceği konuşuluyor. Ancak herhangi bir yeni maceradan önce fiziksel olarak tamamen toparlanması şart.

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