Pogba, resmen açıklandı: Monaco’dan ayrıldı. Şimdi MLS ya da Arabistan yolu görünüyor

"Umarım kadar çok maç oynayamamış olsam da, onların formasını giyme fırsatı için her zaman minnettar olacağım", diyen Pogba, Monaco formasıyla oyuna sonradan girerek altı maça çıktı.





1993 doğumlu, Juventus'un eski oyuncusu Pogba'nın geleceği için, 2018'de Fransa ile Dünya Kupası kazanan futbolcunun Suudi Arabistan ya da MLS'ye gidebileceği konuşuluyor. Ancak herhangi bir yeni maceradan önce fiziksel olarak tamamen toparlanması şart.