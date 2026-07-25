Önümüzdeki hafta, stratejik olarak değerlendirdiği iki transferi bitirmek isteyen Real Madrid açısından belirleyici olacak.

Rodri örneğinde, transferin önemi takıma son yıllarda eksikliğini hissettiği düzen kurucu bir orta saha oyuncusu kazandırmasında yatıyor. Oyuncunun City ile 2027'ye kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor ve nihai anlaşmanın bedeli, transferin tamamlanma tarihini belirleyecek.

Başlangıçta 70 milyon euroyu aşan rakamlardan söz edildi; bunların bir kısmı ilgilenenleri caydırma amacı taşıyordu. Ancak mevcut plan, transferi 45 milyon euro artı ek değişkenler karşılığında bitirmek ve transfer maliyetini birkaç yıla yaymak için 2030'a kadar uzanan bir sözleşme imzalamak yönünde.

Bu operasyon, Leipzig'in yıldızı Yan Diomande transferinden bağımsız bir süreç. 120 milyon euro karşılığında sonuçlanmaya yaklaşan bu transfer, Florentino'nun seçim kampanyası sırasında vaat ettiği bir transferdi.

Real Madrid'in transfer piyasasındaki en dikkat çekici hamlelerinin arkasında "Roc Nation" ajansı yer alıyor. Kulüp, Paris Saint-Germain gibi rakiplerin varlığına rağmen birçok transferde ritmini kabul ettirmeyi başardı.

Fransız kulübü de şu anda yaz tatilini geçiren ve geleceğini düşünen Rodri'yi kadrosuna katmaya ilgi göstermişti.