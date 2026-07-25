Goal.com
CanlıBiletler
Rodri Manchester City 2025-26Getty

Çeviri:

Perez'in utanç verici transferi: Rodri Real ile anlaşmanın eşiğinde

Transfers
Real Madrid
M.City
Rodri
La Liga
Premier Lig
İspanya
İngiltere

Manchester City'nin yıldızı Rodri, Real Madrid'in üst üste iki sezonu herhangi bir kupa kazanamadan geçirmesine son vermek amacıyla, devrim niteliğindeki transfer dönemini taçlandırmak istediği en büyük mücevher konumunda. 

"Sport" gazetesi, Rodri'nin Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, Real Madrid içinde hakkında olumlu raporlar bulunan bir oyuncu olmaktan çıkıp en öncelikli hedef haline geldiğini aktardı.

Real Madrid ile Manchester City arasındaki müzakereleri sonlandıracak sözleşmenin imzalanması beklenirken, transferin doğru yönde ilerlemesini sağlayan bazı koşullar mevcut. 

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı, İspanya'ya dönmek istiyor ve bunun kendisi için mümkün olan en iyi rota olduğunu düşünüyor.

Real Madrid başkanı Florentino Perez açısından ise transferde bir miktar sıkıntı söz konusuydu; zira uzun süredir beğenisini kazanan Rodri, kulüp başkanlığı seçimlerindeki rakibi Enrique Riquelme'nin kullandığı seçim kozlarından biriydi. 

Ancak onunla anlaşmayı destekleyen sesler, Valdebebas içinde bir mutabakata dönüştü; teknik direktör Jose Mourinho da transferin tamamlanmasına onayını verdi.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Real Madrid, Rodri'yi 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor

    Önümüzdeki hafta, stratejik olarak değerlendirdiği iki transferi bitirmek isteyen Real Madrid açısından belirleyici olacak. 

    Rodri örneğinde, transferin önemi takıma son yıllarda eksikliğini hissettiği düzen kurucu bir orta saha oyuncusu kazandırmasında yatıyor. Oyuncunun City ile 2027'ye kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor ve nihai anlaşmanın bedeli, transferin tamamlanma tarihini belirleyecek.

    Başlangıçta 70 milyon euroyu aşan rakamlardan söz edildi; bunların bir kısmı ilgilenenleri caydırma amacı taşıyordu. Ancak mevcut plan, transferi 45 milyon euro artı ek değişkenler karşılığında bitirmek ve transfer maliyetini birkaç yıla yaymak için 2030'a kadar uzanan bir sözleşme imzalamak yönünde. 

    Bu operasyon, Leipzig'in yıldızı Yan Diomande transferinden bağımsız bir süreç. 120 milyon euro karşılığında sonuçlanmaya yaklaşan bu transfer, Florentino'nun seçim kampanyası sırasında vaat ettiği bir transferdi.

    Real Madrid'in transfer piyasasındaki en dikkat çekici hamlelerinin arkasında "Roc Nation" ajansı yer alıyor. Kulüp, Paris Saint-Germain gibi rakiplerin varlığına rağmen birçok transferde ritmini kabul ettirmeyi başardı. 

    Fransız kulübü de şu anda yaz tatilini geçiren ve geleceğini düşünen Rodri'yi kadrosuna katmaya ilgi göstermişti.

    • Reklam
  • rodri(C)Getty Images

    Real Madrid, Rodri transferini bitirmek için zamanla yarışıyor

    Real Madrid, Rodri'nin Manchester City ile hazırlık dönemine dönmesinden önce transferi bitirmek için çalışıyor.

    Manchester City'nin başında Pep Guardiola'nın yerine geçen Enzo Maresca, "Pazartesi günü ameliyat olacak, izne ihtiyacı var; dinlenmesi ve iyileşmesi gerekiyor, ardından bize dönecek" dedi.

    Rodri'nin geleceğinin, aralarında İbrahim Diaz'ın transferinin de bulunduğu daha önce birçok anlaşmaya imza atmış iki kulüp arasındaki bir mutabakatla önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 

    Rodri, 2019 yılında İspanya La Liga'dan ayrılarak İngiltere Premier Lig'e gitmişti.

    İspanyol oyuncu, Mourinho'nun yeni projesinde kilit bir rol üstlenecek ve transferi, oyuncunun yaşı ya da sakatlık geçmişiyle ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldıran bir Dünya Kupası'nın ardından ona yönelik tutumunu değiştiren Real Madrid için ağır bir darbe olacak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
LEG
Club Friendlies
M.City crest
M.City
MCI
Inter crest
Inter
INT