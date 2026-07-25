Manchester City'nin yıldızı Rodri, Real Madrid'in üst üste iki sezonu herhangi bir kupa kazanamadan geçirmesine son vermek amacıyla, devrim niteliğindeki transfer dönemini taçlandırmak istediği en büyük mücevher konumunda.
"Sport" gazetesi, Rodri'nin Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından, Real Madrid içinde hakkında olumlu raporlar bulunan bir oyuncu olmaktan çıkıp en öncelikli hedef haline geldiğini aktardı.
Real Madrid ile Manchester City arasındaki müzakereleri sonlandıracak sözleşmenin imzalanması beklenirken, transferin doğru yönde ilerlemesini sağlayan bazı koşullar mevcut.
İspanya Milli Takımı'nın kaptanı, İspanya'ya dönmek istiyor ve bunun kendisi için mümkün olan en iyi rota olduğunu düşünüyor.
Real Madrid başkanı Florentino Perez açısından ise transferde bir miktar sıkıntı söz konusuydu; zira uzun süredir beğenisini kazanan Rodri, kulüp başkanlığı seçimlerindeki rakibi Enrique Riquelme'nin kullandığı seçim kozlarından biriydi.
Ancak onunla anlaşmayı destekleyen sesler, Valdebebas içinde bir mutabakata dönüştü; teknik direktör Jose Mourinho da transferin tamamlanmasına onayını verdi.