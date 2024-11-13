Pep Guardiola'nın gizli Sporting CP planı hayrete düşürdü

gettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerPep Guardiola'nın gizli Sporting CP planı hayrete düşürdüM.CityP. GuardiolaSporting CPŞampiyonlar LigiTransfersPortugal LigSporting CP - M.CityPremier LigSporting CP'den Araujo, Guardiola ile Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yaptığı sohbetin ardından Manchester City'ye katılmayı 'umduğunu' itiraf etti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAraujo, Man City'ye katılmak istiyorCity karşısında alınan 4-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde gol attıKarşılaşmadan sonra Guardiola ile konuştuFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱