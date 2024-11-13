Pep Guardiola, Manchester City, 2024getty
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Pep Guardiola'nın gizli Sporting CP planı hayrete düşürdü

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Sporting CP'den Araujo, Guardiola ile Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yaptığı sohbetin ardından Manchester City'ye katılmayı 'umduğunu' itiraf etti.

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Haberin devamı aşağıda
  • Araujo, Man City'ye katılmak istiyor
  • City karşısında alınan 4-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde gol attı
  • Karşılaşmadan sonra Guardiola ile konuştu
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