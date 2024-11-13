Pep Guardiola'nın gizli Sporting CP planı hayrete düşürdü

Sporting CP'den Araujo, Guardiola ile Şampiyonlar Ligi maçı sonrası yaptığı sohbetin ardından Manchester City'ye katılmayı 'umduğunu' itiraf etti.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Araujo, Man City'ye katılmak istiyor

City karşısında alınan 4-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinde gol attı

Karşılaşmadan sonra Guardiola ile konuştu Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱