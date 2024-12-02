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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP
Peter McVitie ve Can Özer

Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket

P. GuardiolaLiverpoolM.CityLiverpool - M.CityPremier Lig

Liverpool, Manchester City karşısında 2-0 galip gelirken Liverpool taraftarları Pep Guardiola'yla “sabah kovulacaksın” tezahüratlarıyla dalga geçti.

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  • City yedi maçtır kazanamıyor
  • Guardiola Liverpool taraftarları tarafından alaya alındı
  • Onlara başarılarını hatırlattı
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