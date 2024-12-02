Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket

AFPPeter McVitie ve Can ÖzerPep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareketP. GuardiolaLiverpoolM.CityLiverpool - M.CityPremier LigLiverpool, Manchester City karşısında 2-0 galip gelirken Liverpool taraftarları Pep Guardiola'yla “sabah kovulacaksın” tezahüratlarıyla dalga geçti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaCity yedi maçtır kazanamıyorGuardiola Liverpool taraftarları tarafından alaya alındıOnlara başarılarını hatırlattıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱