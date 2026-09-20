AFP
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Patrick Vieira, Senegal teknik direktörü olarak tanıtıldı ve ilk kadrosuna Sadio Mane'yi almadı
Vieira, Senegal'ın başına geçti ve cesur bir kadro seçimi mesajı verdi
Patrick Vieira, Senegal'in yeni teknik direktörü olarak Dakar'da resmen tanıtıldı. Bu atama, uluslararası rekabet gücünü korumayı ve 2030'a uzanan süreci inşa etmeyi hedefleyen dört yıllık bir dönemi başlatıyor. Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall, bu görevlendirmenin milli takım için mutlak bir gereklilik olduğunu söyledi.
Dakar'da doğup sekiz yaşındayken Fransa'ya taşınan 50 yaşındaki teknik adam, Senegal Milli Takımı'nın başına geçmeyi son derece kişisel bir eve dönüş olarak tanımladı.
Vieira, ilk büyük hamlesinde önemli taktiksel değişiklikler ve dikkat çeken kadro dışı kalan isimler içeren genişletilmiş 29 kişilik kadrosunu açıkladı.
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Teknik direktör, Mane kadroya alınmazken dönüş kararını kalbinin belirlediğinde ısrar etti
Basın mensuplarına konuşan Vieira, federasyonun teklifini kabul etme kararının maddi kazançtan ziyade duygularıyla şekillendiğini vurguladı ve ülkenin yüksek beklentilerini karşılamak için kendisini tamamen adayacağı sözünü verdi. Ancak ilk kadro tercihinde öne çıkan başlık, kilit forvet Sadio Mane'nin yokluğuydu.
Vieira, Al-Nassr yıldızının ikili arasında gerçekleşen doğrudan bir telefon görüşmesinin ardından yaşadığı küçük bir fiziksel sorun nedeniyle kadro dışında kaldığını açıkladı.
Vieira, "Size söylediğim gibi, ben burada Dakar'da doğdum. Annemle babam Dakar'da doğdu. Tüm ailem, tarihim burada, Dakar'da. Bu nedenle bu milli takımı devralmak kariyerimde yeni bir adım değil, eve dönüş" dedi. Mane hakkında ise şöyle ekledi: "Telefonda konuştuğum Sadio'nun yokluğuyla ilgili olarak, fiziksel bir sorunu var ve bu yüzden bu kampta bizimle olmayacak ama bir sonrakinde kesinlikle olacak."
Kaleci rotasyonunda değişiklik ve yedi ilk kez forma giyecek oyuncu yeni dönemin işareti
Vieira'nın kadro tercihi, tamamen yapısal bir revizyondan ziyade süreklilik ile yeni yeteneklerin bilinçli bir harmanını yansıtıyor. Edouard Mendy'nin milli takımı bırakmasının ardından teknik adam, dördü kaleci olmak üzere dört file bekçisini kadroya çağırdı ve Monza'dan Ngagne Demba Thiam ile AS Saint-Etienne'den Mamour Ndiaye'ye ilk kez davet verdi.
Grup genelinde yedi yeni isim yer alıyor; bunlar arasında Monaco'nun stoperi Sadibou Sane, Auxerre'in beki Lamine Sy ve FC Metz'in forveti Pape Moussa Fall da bulunuyor.
Vieira, "Önemli olan sıfırdan başlamamak" diye ekledi. "Her şeyi yıkıp yeniden kurmayacağım ya da her şeyi çöpe atmayacağım; yapılanları koruyup dört yıllık bir döngü başlatacağım."
- AFP
Yeniden şekillenen kadro, AFCON eleme sınavına hazırlanıyor
Senegal'in yeniden şekillenen 29 kişilik kadrosu, yoğun geçecek milli maç dönemi öncesinde hemen toplanacak. Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri kampanyasına 25 Eylül'de Maputo'da Mozambik karşısında başlayacak.
Ardından 29 Eylül'de, dört gün sonra Etiyopya deplasmanına gidecek ve arayı 4 Ekim'de Marsilya'da Komorlar'a karşı oynayacağı hazırlık maçıyla kapatacak.
Yaklaşan maçlar, Vieira'ya Mane olmadan taktik prensiplerini uygulamaya koyması için anında bir test sunuyor.
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