Patrick Vieira, Senegal teknik direktörü olarak tanıtıldı ve ilk kadrosuna Sadio Mane'yi almadı

Vieira'nın kadro tercihi, tamamen yapısal bir revizyondan ziyade süreklilik ile yeni yeteneklerin bilinçli bir harmanını yansıtıyor. Edouard Mendy'nin milli takımı bırakmasının ardından teknik adam, dördü kaleci olmak üzere dört file bekçisini kadroya çağırdı ve Monza'dan Ngagne Demba Thiam ile AS Saint-Etienne'den Mamour Ndiaye'ye ilk kez davet verdi.

Grup genelinde yedi yeni isim yer alıyor; bunlar arasında Monaco'nun stoperi Sadibou Sane, Auxerre'in beki Lamine Sy ve FC Metz'in forveti Pape Moussa Fall da bulunuyor.

Vieira, "Önemli olan sıfırdan başlamamak" diye ekledi. "Her şeyi yıkıp yeniden kurmayacağım ya da her şeyi çöpe atmayacağım; yapılanları koruyup dört yıllık bir döngü başlatacağım."