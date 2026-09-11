Hücuma yaptığı katkının ötesinde Dorgu, United'ın 2026-27 sezonundaki ilk gol yemeden tamamlanan maçını oynamasına yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Son dönemdeki yurt içi maçlarda goller yiyen takım için Sabah karşısında gol yememek, savunma hattı adına önemli bir dönüm noktası oldu.

Defans oyuncusu, gol yemeden tamamlanan bir maçın kaleci Senne Lammens ve savunma hattının tamamı için çok büyük moral verdiğini belirtti.

Dorgu, "Üç puanı almak gerçekten çok önemliydi, ayrıca gol yememek de öyleydi çünkü son zamanlarda çok gol yedik" dedi. "Bu, tüm savunmaya ve kalede Senne'ye güven veriyor."



