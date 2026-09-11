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Alvino Hanafi

Çeviri:

Patrick'ten mükemmel başlangıç! Dorgu, rüya gibi Şampiyonlar Ligi debutunda asist yaptı ve kalesini gole kapattı

M. United
Şampiyonlar Ligi
P. Dorgu

Patrick Dorgu, Manchester United'ın Sabah karşısında 4-0 kazandığı maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında asist yapıp gol yemeden tamamlamasının ardından bunu "inanılmaz bir his" olarak nitelendirdi. Genç savunmacı, Luke Shaw'un yerine görev yaparak United'ın sezonun ilk gol yemediği maçını çıkarmasına yardımcı oldu.

  • Dorgu, Avrupa'daki ilk maçında fırsatı değerlendirdi

    Patrick Dorgu, Manchester United'ın Old Trafford'da Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4-0 mağlup ettiği maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını unutulmaz kıldı. Dinlendirilen Luke Shaw'un yerine sol bekte görev yapan genç savunmacı, sahanın iki yönünde de etkili bir performans sergiledi.

    Dorgu, Matheus Cunha'ya yaptığı isabetli ön direk ortasıyla açılış golünü hazırlayarak hemen etkisini gösterdi.

    Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleri de Manchester United'ın rahat galibiyetini tamamladı.

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    Bek, Old Trafford'daki elektrikli atmosferin tadını çıkarıyor

    Maçın bitiş düdüğünün ardından MUTV'ye konuşan Dorgu, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etme fırsatı için minnettarlığını dile getirdi. Danimarkalı savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyiminde Old Trafford'daki elektrik atmosferi övdü.

    Michael Carrick'in takımının hem kendi bireysel katkısını hem de takım performansını öne çıkardı.

    Dorgu, "Bu benim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçım, bu yüzden inanılmaz bir his" dedi. "Atmosfer harikaydı. Bu turnuvada oynama fırsatına sahip olduğum için çok minnettarım, kendi performansımdan da takımın performansından da gerçekten çok mutluyum."


  • Gol yememek savunmaya moral aşılıyor

    Hücuma yaptığı katkının ötesinde Dorgu, United'ın 2026-27 sezonundaki ilk gol yemeden tamamlanan maçını oynamasına yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Son dönemdeki yurt içi maçlarda goller yiyen takım için Sabah karşısında gol yememek, savunma hattı adına önemli bir dönüm noktası oldu.

    Defans oyuncusu, gol yemeden tamamlanan bir maçın kaleci Senne Lammens ve savunma hattının tamamı için çok büyük moral verdiğini belirtti.

    Dorgu, "Üç puanı almak gerçekten çok önemliydi, ayrıca gol yememek de öyleydi çünkü son zamanlarda çok gol yedik" dedi. "Bu, tüm savunmaya ve kalede Senne'ye güven veriyor."


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Genç oyuncu Manchester derbisi sınavına hazır

    Bu net galibiyet, United'a pazar günü Premier League lideri Manchester City'ye karşı oynanacak kritik Manchester derbisi öncesinde ideal bir ivme sağlıyor. Dorgu, Sabah karşısında kalesini gole kapatmalarının, önlerindeki daha zorlu sınavlara hazırlanırken takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.

    Genç oyuncu, Avrupa'daki etkileyici performansının üzerine koymayı ve forma rekabetinin kızıştığı bu dönemde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

    Dorgu, "Bu bize sadece hafta sonundaki derbiye değil, bundan sonraki maçlara girerken de güven veriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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