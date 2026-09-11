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Patrick'ten mükemmel başlangıç! Dorgu, rüya gibi Şampiyonlar Ligi debutunda asist yaptı ve kalesini gole kapattı
Dorgu, Avrupa'daki ilk maçında fırsatı değerlendirdi
Patrick Dorgu, Manchester United'ın Old Trafford'da Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4-0 mağlup ettiği maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını unutulmaz kıldı. Dinlendirilen Luke Shaw'un yerine sol bekte görev yapan genç savunmacı, sahanın iki yönünde de etkili bir performans sergiledi.
Dorgu, Matheus Cunha'ya yaptığı isabetli ön direk ortasıyla açılış golünü hazırlayarak hemen etkisini gösterdi.
Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleri de Manchester United'ın rahat galibiyetini tamamladı.
- APL
Bek, Old Trafford'daki elektrikli atmosferin tadını çıkarıyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından MUTV'ye konuşan Dorgu, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde mücadele etme fırsatı için minnettarlığını dile getirdi. Danimarkalı savunmacı, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyiminde Old Trafford'daki elektrik atmosferi övdü.
Michael Carrick'in takımının hem kendi bireysel katkısını hem de takım performansını öne çıkardı.
Dorgu, "Bu benim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçım, bu yüzden inanılmaz bir his" dedi. "Atmosfer harikaydı. Bu turnuvada oynama fırsatına sahip olduğum için çok minnettarım, kendi performansımdan da takımın performansından da gerçekten çok mutluyum."
Gol yememek savunmaya moral aşılıyor
Hücuma yaptığı katkının ötesinde Dorgu, United'ın 2026-27 sezonundaki ilk gol yemeden tamamlanan maçını oynamasına yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Son dönemdeki yurt içi maçlarda goller yiyen takım için Sabah karşısında gol yememek, savunma hattı adına önemli bir dönüm noktası oldu.
Defans oyuncusu, gol yemeden tamamlanan bir maçın kaleci Senne Lammens ve savunma hattının tamamı için çok büyük moral verdiğini belirtti.
Dorgu, "Üç puanı almak gerçekten çok önemliydi, ayrıca gol yememek de öyleydi çünkü son zamanlarda çok gol yedik" dedi. "Bu, tüm savunmaya ve kalede Senne'ye güven veriyor."
- Getty Images Sport
Genç oyuncu Manchester derbisi sınavına hazır
Bu net galibiyet, United'a pazar günü Premier League lideri Manchester City'ye karşı oynanacak kritik Manchester derbisi öncesinde ideal bir ivme sağlıyor. Dorgu, Sabah karşısında kalesini gole kapatmalarının, önlerindeki daha zorlu sınavlara hazırlanırken takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.
Genç oyuncu, Avrupa'daki etkileyici performansının üzerine koymayı ve forma rekabetinin kızıştığı bu dönemde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Dorgu, "Bu bize sadece hafta sonundaki derbiye değil, bundan sonraki maçlara girerken de güven veriyor" diyerek sözlerini tamamladı.
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