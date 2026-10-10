Parma Teknik Direktörü Alberto Gilardino, DAZN mikrofonlarına Inter deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından konuştu: "Uyum, canlılık ve iyi pas bağlantılarıyla maça iyi başladık; pozisyonlar ürettik. Ancak San Siro'da basit hatalar yapıp 20. dakikada 2-0 geriye düşerseniz her şeyin zorlaşması normal. En çok üçüncü gole kızgınım ama olumlu geri dönüşler de var: çocuklar büyük bir istek ortaya koydu ve bu görüldü. Çalışma şeklimizi değiştirdik, bunun zaman alması gerekecek: çalışmamız lazım, bunun için buradayız."
Parma, Gilardino: "Lontani, harika bir iç orta saha oyuncusuna dönüşebilir"
Gilardino, FcInter1908'in aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Lontani, merkez orta sahada çok iyi bir iç oyuncu olabilir, çıkışı var: savunmada da koşu gücü var. Hücumda sayısal olarak çok kalabalığız. Bernabè iç oyuncu olarak da, oyun kurucu olarak da oynayabilir: birçok rolde görev yaptı, çok büyük kaliteye sahip. Onu oyun kurucu olarak denedim ama birden fazla rolde oynayabilir".
Ve son olarak: "On gündür bu anlayışla çalışıyoruz, kısa sürede bir kimlik kazandırmak kolay değil: bu kadar farklı bir yenilgide bile iyi geri dönüşler aldık. Hayal kırıklığı var ama yol bu: gelişmeli ve anları anlamalıyız. Bugün bazı anlarda bunu iyi yaptık, bazı anlarda ise daha az iyi yaptık".
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