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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Paris Saint-Germain ile Barcelona: Klasik maç, La Remontada'nın taktik anatomisi

Classic match
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona

Barcelona’nın PSG karşısında 4-0’lık açığı kapattığı Şampiyonlar Ligi tarihinin en beklenmedik geri dönüşüne yeniden bakış. Neymar’ın zirveye çıktığı ve Sergi Roberto’nun ölümsüzleştiği gecenin derinlemesine analizi.

8 Mart 2017’de Camp Nou, spor psikolojisi açısından hâlâ en çarpıcı örneklerden biri olan, mantığa meydan okuyan bir olaya sahne oldu. Parc des Princes’te aldığı 4-0’lık ağır yenilginin ardından Luis Enrique’nin Barcelona’sı, rövanş maçına matematiksel hesapların gözden çıkardığı taraf olarak çıktı. Avrupa Kupası tarihinde hiçbir takım böyle bir farkı kapatamamıştı.

Yine de 96.290 seyirci, parçalı bulutlu bir gökyüzü altında yalnızca bir maç izlemek için değil, sonunda somut bir tarihî gerçeğe dönüşecek kolektif bir halüsinasyona ortak olmak için toplandı. Havaya, çaresiz ama güzel bir iyimserliğin kokusu sinmişti.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSGAFP

    Rüya gibi bir başlangıcın geometrisi

    Barcelona’nın taktik yaklaşımı, dikine oyuna dayanan büyük bir riskti. Enrique, temkini bir kenara bırakıp PSG’nin geride konumlanan oyun kurucularını etkisizleştirmeyi amaçlayan bir sistem uyguladı. Bu tercih, üç dakika içinde karşılığını verdi.

    Altıpas içinde fırsatları kollayan Luis Suarez, havadan gelen topa ilk tepkiyi veren isim oldu ve Thomas Meunier topu uzaklaştıramadan yaptığı kafa vuruşuyla topu çizgiden geçirdi. Dört gollük farkı kapatmak için gereken kritik erken gol buydu.

    Unai Emery yönetimindeki PSG, saha içinde düzenli görünse de baskı karşısında kırılgandı. Baskı giderek arttı ve 40. dakikada Andres Iniesta’nın yaratıcı bir sezgiyle yaptığı topuk vuruşu, Layvin Kurzawa’nın kendi kalesine gol atmasına neden oldu. İlk yarı 2-0 sona erdi; imkânsız görünen geri dönüş, taktiksel açıdan mümkün görünmeye başlamıştı.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PSGAFP

    Kaos, yürek burkan hayal kırıklığı ve Cavani'den beklenmedik darbe

    İkinci yarı büyük bir adrenalin patlamasıyla başladı. İlk beş dakika içinde Meunier'nin beceriksizce kayması Neymar'a faul yapmasına yol açtı ve Lionel Messi kazanılan penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Skor 3-0'a geldiğinde stadyum kelimenin tam anlamıyla titriyordu.

    Ancak futbolda olaylar nadiren beklendiği gibi ilerler. 62. dakikada Edinson Cavani, yarım voleyle çektiği sert şutla topu ağların tavanına gönderdi. Paris ekibi için bunun rakibini saf dışı bırakan darbe olduğu düşünülüyordu. Deplasman golü kuralı nedeniyle Barcelona'nın turu geçmek için artık üç gol daha atması gerekiyordu.

    Camp Nou'yu mutlak bir sessizlik kapladı. PSG kendisine tur umudu veren golü bulmuştu ve maçta 87. dakika geride kalırken taktik mücadele sona ermiş gibi görünüyordu. Taraftarlar, onurlu bir yenilgiye tanıklık ettiklerine inanarak çıkışlara yönelmeye başlamıştı.

  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport

    Yedi dakikalık çılgınlık ve Roberto mucizesi

    Ardından yaşananlar yalnızca bir futbol maçından ibaret değildi; kısa süre sonra dünyanın en pahalı oyuncusu olacak Neymar'ın öncülüğünde, katıksız bir irade gösterisiydi. Neymar, 88. dakikada harika bir frikikle topu üst köşeye gönderdi. 91. dakikada ise Suarez'e faul yapıldığına karar verilmesinin ardından bir kez daha topun başına geçti ve penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru 5-1 yaptı.

    Toplam skor 5-5'ti, ancak avantaj hâlâ PSG'deydi. Sonra, 95. dakikada, sahadaki son taktik düzen de yerini büyüleyici bir kaosa bıraktı. Ter Stegen rakip yarı sahadaydı. Neymar, çaresizce ama umutla topu savunma hattının arkasına aşırdı. Pek öne çıkmayan çok yönlü oyuncu Sergi Roberto havalara sıçrayıp topa dokundu ve onu Kevin Trapp'ın yanından ağlara gönderdi. Maçta skor 6-1, toplam skor ise 6-5'ti.

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  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport

    Miras ve değişen güç dengeleri

    Yerel sismologların maç sonrası verileri, Roberto’nun golünün ardından yükselen uğultunun mikro deprem olarak kaydedildiğini doğruladı. Basın, PSG’nin çöküşünü kulübün projesine yıllarca damga vuracak bir “kâbus” ve “aşağılanma” olarak nitelendirdi.

    Cavani daha sonra o gecenin yarattığı sarsıntının, yaşananları sindirebilmek için psikolojik terapiye ihtiyaç duyacak kadar derin olduğunu itiraf etti. Barcelona için bu, MSN döneminin zirvesiydi. Maçın resmî en iyi oyuncusu seçilen Neymar, Messi’nin gölgesinden çıkarak turnuva tarihinin en etkili yedi dakikalık performansını sergiledi. Bu, Şampiyonlar Ligi tarihinde kaydedilen en büyük geri dönüş olmayı sürdürüyor.

    Geriye dönüp bakıldığında La Remontada, bir sonuçtan fazlasıydı; Avrupa futbolunun modern dönemi için bir dönüm noktasıydı. Paris’teki Katarlı yöneticileri yalnızca aylar sonra Neymar’ın 222 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullanmaya ikna eden gece buydu. Bu hamle, transfer piyasasının çehresini sonsuza dek değiştirdi.

    Barcelona bir sonraki turda Juventus’a elense de 6-1’lik galibiyet, futbolun mucizelere imkân tanıdığının kalıcı bir hatırlatıcısı oldu. O gece insan inancının gücü taktik planları altüst etti; geriye Roberto’nun uzanan ayağı ve yıldızlara doğru haykıran 96.000 kişinin sesi kaldı.

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