Yerel sismologların maç sonrası verileri, Roberto’nun golünün ardından yükselen uğultunun mikro deprem olarak kaydedildiğini doğruladı. Basın, PSG’nin çöküşünü kulübün projesine yıllarca damga vuracak bir “kâbus” ve “aşağılanma” olarak nitelendirdi.
Cavani daha sonra o gecenin yarattığı sarsıntının, yaşananları sindirebilmek için psikolojik terapiye ihtiyaç duyacak kadar derin olduğunu itiraf etti. Barcelona için bu, MSN döneminin zirvesiydi. Maçın resmî en iyi oyuncusu seçilen Neymar, Messi’nin gölgesinden çıkarak turnuva tarihinin en etkili yedi dakikalık performansını sergiledi. Bu, Şampiyonlar Ligi tarihinde kaydedilen en büyük geri dönüş olmayı sürdürüyor.
Geriye dönüp bakıldığında La Remontada, bir sonuçtan fazlasıydı; Avrupa futbolunun modern dönemi için bir dönüm noktasıydı. Paris’teki Katarlı yöneticileri yalnızca aylar sonra Neymar’ın 222 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullanmaya ikna eden gece buydu. Bu hamle, transfer piyasasının çehresini sonsuza dek değiştirdi.
Barcelona bir sonraki turda Juventus’a elense de 6-1’lik galibiyet, futbolun mucizelere imkân tanıdığının kalıcı bir hatırlatıcısı oldu. O gece insan inancının gücü taktik planları altüst etti; geriye Roberto’nun uzanan ayağı ve yıldızlara doğru haykıran 96.000 kişinin sesi kaldı.