8 Mart 2017’de Camp Nou, spor psikolojisi açısından hâlâ en çarpıcı örneklerden biri olan, mantığa meydan okuyan bir olaya sahne oldu. Parc des Princes’te aldığı 4-0’lık ağır yenilginin ardından Luis Enrique’nin Barcelona’sı, rövanş maçına matematiksel hesapların gözden çıkardığı taraf olarak çıktı. Avrupa Kupası tarihinde hiçbir takım böyle bir farkı kapatamamıştı.

Yine de 96.290 seyirci, parçalı bulutlu bir gökyüzü altında yalnızca bir maç izlemek için değil, sonunda somut bir tarihî gerçeğe dönüşecek kolektif bir halüsinasyona ortak olmak için toplandı. Havaya, çaresiz ama güzel bir iyimserliğin kokusu sinmişti.